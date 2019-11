Alto Adige: una girandola di iniziative per le festività

Il Natale in Alto Adige non è solo una festa, ma un vero e proprio modo di vivere. Nell’aria delle vie e delle piazze si sprigiona l’inconfondibile fragranza dei biscotti appena sfornati e quella speziata del vin brulè; per le strade si odono le rassicuranti melodie natalizie.



Bolzano, dal 28 novembre al 6 gennaio - Il Mercatino di Natale di Bolzano si staglia da Piazza Walther, centro vibrante della città, e si anima per tutte le vie, donando alla città un’atmosfera magica. Gli ospiti vengono accolti dalle melodie tradizionali delle bande folcloristiche e dei cori cittadini. Qui si susseguono numerosi appuntamenti dedicati all’Avvento: dalle esposizioni dell’artigianato locale agli stand gastronomici, dove gustare piatti a base di prodotti regionali e legati alla tradizione locale, una vera e propria festa per tutti i sensi. Da non perdere è la Lunga Notte dei Musei, in programma il 29 novembre e durante la quale è possibile visitare tutti i musei della città fino a notte tarda.



Merano, dal 29 novembre 2019 al 6 gennaio 2020 (chiuso il 25 dicembre) - I Mercatini di Natale di Merano animano il centro cittadino con una lunga serie di iniziative. Si può pattinare in Piazza Terme, scoprire angoli suggestivi della città a lume di lanterna, assistere a concerti natalizi. Tra questi, degno di nota è il Concerto della Merano Pop Symphony Orchestra & Marcella Bella in calendario l’8 dicembre. Anche Merano mette in mostra le sue grandi capacità culinarie, dove prodotti del territorio, cucina alpina e influssi mediterranei si alternano e si uniscono.Nel Villaggio Storico Natalizio di Merano - Piazza della Rena, tutti i bimbi potranno incontrare la mascotte Goldy nella sua casetta: uno spazio dedicato alla fantasia e alla creatività in compagnia delle associazioni meranesi.



Bressanone, dal 29novembre al 06 gennaio 2020 - Il Mercatino di Natale di Bressanone in Piazza del Duomo è uno dei Mercatini di Natale più belli dell'Alto Adige. Una tappa importante è quella della visita ai presepi, dove l’Avvento si intreccia al folclore pagano grazie alle luci che si accendono sui Krampus. Nella tradizione tedesca i Krampus sono diavoli travestiti e mascherati e, in occasione della sfilata di San Nicolò, lo accompagnano lungo le strade di Bressanone. L’evento più scenografico che questo borgo offre è sicuramente “Best of Soliman’s Dream” che si tiene nella splendida cornice del cortile della Hofburg, il palazzo vescovile di Bressanone. Tutti i giorni a partire dal 22 novembre fino al 6 gennaio ci saranno tre show giornalieri - tra le 17.30 e le 19.30 (eccetto 24 e 25 dicembre). Non mancano infine gli stand gastronomici, che invitano ad assaggiare le specialità del territorio.



Brunico, dal 28 novembre 2019 al 6 gennaio 2020 - Graziose casette di legno, il centro storico dal fascino medievale e sullo sfondo la cima innevata del Plan de Corones: è il suggestivo ritratto del Natale a Brunico.Qui, il piacere di una passeggiata tra i mercatini si alterna all’adrenalina di una giornata sugli sci circondati dal meraviglioso paesaggio delle Dolomiti. Da non perdere il Fienile dei profumi, allestito ai Bastioni prolungati, dove gli ospiti vengono trasportati in un viaggio sensoriale fatto di erbe e profumi. Castel Brunico, inoltre, apre i suoi battenti tutti i giorni a partire dal 7 dicembre e nelle giornate dell’8 e del 15 propone il programma natalizio. Il calore del fuoco, il vin brûlé, il tè alle erbe, le zuppe di Gulasch, gli Strauben con la marmellata, le storie di artigiani e la cultura dei popoli di montagna, fanno della visita natalizia a Castel Brunico un’esperienza davvero speciale.



Vipiteno, dal29 novembre al 6 gennaio - Il mercatino di Natale in Piazza Città a Vipiteno offre opportunità per tutti i gusti: decorazioni natalizie dipinte a mano, saponi di latte di pecora, erbe alpine, pantofole in feltro, candele profumate e delizie culinarie. E cosa c’è di più romantico di un giro in carrozza per le viuzze del centro storico di Vipiteno? Un’occasione unica per soddisfare grandi e bambini, alla scoperta dei mercatini che questo piccolo borgo offre, senza dimenticare la mostra dei presepi fatti a mano nella Torre delle Dodici. Un appuntamento da non perdere è lo spettacolo "Il Natale dimenticato, il viaggio musicale di Sterzl attraverso il passato" realizzato in collaborazione con il gruppo musicale Tellura X e altri cantanti e musicisti ospiti nella chiesa di Santo Spirito, in piazza Città a Vipiteno.



Altri mercatini in Alto Adige - Dal 1° dicembre al 6 gennaio 2020 la Val Gardena si trasforma nella “Valle di Natale delle Dolomiti”. A Ortisei viene allestito il Paese di Natale che accoglie i visitatori nelle “Lodenlounges”, piccole casette gastronomiche. Qui i visitatori possono degustare prodotti locali e prelibatezze culinarie in una romantica atmosfera. A S. Cristina si svolge il Magic Town, con lo zoo delle carezze con gli alpaca per tutta la famiglia. A Selva di Val Gardena, nel cuore delle Dolomiti non può mancare il mercatino a “tema sci”, il Mountain Christmas dove la montagna si trasferisce in paese.



Alta Badia e Val Sarentino - In Alta Badia, il paesino di San Cassiano si trasforma invece in Paisc da Nadé, paesino di Natale delle Dolomiti, mentre Corvara diventa Marcé da Nadé ed entrambe propongono un’autentica immersione all’interno del mondo ladino e della tradizione altoatesina, con canti natalizi, specialità gastronomiche e prodotti artigianali locali. In Val Sarentino significa riscoperta della tranquillità e del silenzio, in un tempo ormai scomparso. Il paese di Sarentino ogni fine settimana durante l’Avvento diviene un romantico villaggio natalizio legato all’originalità delle sue tradizioni e delle sue usanze tramandate da anni, ai canti e all’artigianato tradizionale.



Val Martello - All’interno del Parco Nazionale dello Stelvio, in Val Martello, si estende il mercatino di Natale più alto delle Alpi che viene allestito nella stalla dell’Enzianalm. Qui è possibile far rivivere ai visitatori l’atmosfera natalizia, la contemplazione e la nostalgia, dove il contatto tra l’uomo e la natura è diretto. Inebriati dal profumo di pino e di cannella è possibile girovagare tra le bancarelle che offrono prodotti tipici della zona.

Per maggiori informazioni: www.suedtirol.info