Innsbruck: per l'Avvento anche un Mercatino Imperiale 

Le bancarelle di Bergisel proporranno prodotti tipici dell’artigianato locale di alto livello, dai gioielli naturali realizzati con fiori e piante, ai saponi con acqua delle Alpi, liquori e sciroppi di frutta e erbe, marmellate, miele e conserve, prodotti realizzati con lana di Alpaca, cuscini di alta qualità in loden con imbottitura in legno di pino, oggetti in vetro soffiato e in argilla nera smaltata. Dal 22 novembre al 22 dicembre 2019, dal venerdì alla domenica, dalle 10 in poi. Ma nel capoluogo tirolese c’è ben altro…



Marktplatz, un albero Swarovski – E’ il mercatino di Natale più amato dalle famiglie: un grande arco accoglie i visitatori in questo mercatino della centralissima Markplatz Illuminato da un grande albero di Natale in cristallo Swarovski, alto 15 metri e decorato con oltre 170.000 cristalli. Tanti i momenti pensati per i bambini: una nostalgica giostra con i cavalli, una piccola fattoria con animali da coccolare e pony da cavalcare, il teatro dei burattini, l’ora delle fiabe. E ancora giochi, intrattenimenti e 60 bancarelle dove si possono fare acquisti particolari e assaggiare tante specialità gastronomiche o fermarsi per aperitivo all’imbrunire. Dal 15 novembre al 23 dicembre 2019, tutti i giorni dalle 11 alle 21.



Il Mercatino panoramico - La miglior vista sulla Capitale delle Alpi illuminata a festa è quella che si ha dal mercatino panoramico sulla Hungerburg. Grazie all’avveniristica funicolare, raggiungere il mercatino sarà un’emozionante avventura: si parte dal centro storico e in pochi minuti si è in quota ad ammirare la splendida vista sulla città, respirare aria fresca e assaporare i deliziosi profumi dell'Avvento. Le bancarelle espongono proprio accanto alle stazioni dell’impianto Nordkettenbahn e invitano a bere un vin brulé prima di proseguire la salita con le cabinovie panoramiche e raggiungere la cima Seegrube e l’Hafelekar a quota 2.256 metri. Dal 16 novembre al 23 dicembre 2019: dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 19; sabato, domenica e festivi dalle 12 alle 19.



Il Natale di Wilten - Circondata da suggestive case antiche, La Wiltner Platzl si trova a cinque minuti a piedi da Maria-Theresien-Straße, ospita un mercatino molto particolare, con specialità rigorosamente regionali, un vin brulè biologico e un inconfondibile fascino tirolese. La deliziosa atmosfera di piazza Wiltener Platzl, con i suoi piccoli, affascinanti negozietti e bancarelle altrettanto ricercate, rende questo mercatino un punto di incontro afterwork, particolarmente amato da molti abitanti di Innsbruck. Dal 25 novembre al 21 dicembre 2019, da lunedì a venerdì dalle 16 alle 20, sabato dalle 14 alle 20.



Il mercatino segreto: St. Nikolaus - Chi ama le cose piccole, ma curate e raffinate, non potrà resistere al fascino del mercatino di Natale di St. Nikolaus. Nel quartiere più antico di Innsbruck, a pochi minuti di cammino dal centro della città, ci si sente come in un altro mondo, immerso in un’atmosfera prenatalizia fatta di quiete e riflessione. In Piazza Hans Brenner si potranno assaporare deliziosi biscotti fatti in casa, ascoltando la dolce musica natalizia. Dal 22 novembre al 23 dicembre 2019, tutti i giorni dalle 16 alle 21.



Un coro di 500 bambini - In Austria la tradizione vuole che sia Gesù Bambino a portare i doni di Natale. Per festeggiare il suo arrivo il 22 dicembre 2019, alle 17, si tiene un corteo molto suggestivo e coinvolgente, con la partecipazione di centinaia di bambini travestiti da angeli o da pastori accompagnati da canti di Natale e un presepe vivente itinerante. La sfilata passa per Maria-Theresien-Straße, il Marktgraben, l’Herzog-Otto-Straße e l’Herrengasse e finisce davanti al Landestheater con il canto natalizio, che partendo dall’Austria ha conquistato tutto il mondo: Silent Night cantato coralmente da 500 bambini.



