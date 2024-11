Roma: gatti in festa per il SuperCat Show 2024

GATTI DI RANGO - Sacri Di Birmania e Certosini in passerella: sabato a partire dalle ore 15 si tiene il Best di Razza con circa 50 magnifici Sacri di Birmania, in collaborazione con il Club Agabi di tutela della razza. Segue (ore 18.00) una sfilata speciale di Certosini, con circa 50 esemplari, in collaborazione con il Club del Certosino in occasione del trentennale della sua fondazione.

-Maine Coon e Bengal – Domenica l’appuntamento è alle ore 15 con il terzo Best di Razza della manifestazione: è la volta dei Maine Coon con oltre 50 esemplari presenti, in collaborazione con il Maine Coon Cat Club: a seguire lo Speciale Gatti Bengal, di cui sono presenti una trentina di esemplari, (ore 18.00) in collaborazione con il Club italiano Bengal.