Gardaland: l'Aquario SEA LIFE ci insegna il mimetismo

Il percorso, molto curioso, invita i visitatori a scoprire all’interno delle vasche le trasformazioni dei vari esemplari e ad approfondire, divertendosi, il funzionamento del mimetismo, una capacità che coinvolge diverse specie, accomunate dall'esigenza di camuffarsi, nascondersi come veri illusionisti, per difendersi o per aggredire, e comunque per far fronte alla legge di sopravvivenza. Oltre alle vasche con i diversi esemplari da scoprire, l’area è interamente tematizzata e i bambini sono invitati a giocare a mimetizzarsi grazie ad un cavalluccio pigmeo in mezzo a un corallo sul retro del quale è possibile infilare la faccia e camuffarsi da cavalluccio.