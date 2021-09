Roma, Ferrari Guinness World Record: una "Rossa" sfida Google Maps

Si parte dai Fori Imperiali di Roma sabato 4 settembre 2021 alle ore 17.30: l’impresa è a dir poco curiosa perché il pluri campione Fabio Barone, con il suo co-pilota Alessandro Tedino, sfida in velocità addirittura il veicolo virtuale di Google Maps . L’obiettivo è di percorrere con una Ferrari F8 Tributo in meno delle 49 ore indicate dal navigatore elettronico la distanza di oltre 4.400 Km che divide Roma da Capo Nord . La tecnologia ed i social network sono tra i protagonisti dell’impresa.

Uno dei partner dell’impresa è il Centro Commerciale Porta di Roma: per questo motivo la Galleria del Centro si trasforma per l’occasione in un piccolo museo in cui è esposta, ufficialmente per la prima volta dopo il restauro, la splendida Fiat Balilla 508 del 1932 che nel 1953 fu utilizzata da quattro giovani, protagonisti di una analoga spedizione a Capo Nord e in Lapponia, alla scoperta di nuove destinazioni e orizzonti. Sono esposte anche le due Vespe Piaggio, simbolo del Made in Italy, anch’esse in primo piano nel 2014 in imprese importanti a Capo Nord per la promozione delle eccellenze del territorio Amerino (Umbria). Al termine della sfida la Ferrari F8 Tributo protagonista dell’impresa si aggiungerà alle vetture già esposte per essere ammirata dagli appassionati.

L’arrivo è previsto per il 6 settembre tra le 16 e le 18 ora italiana; l'evento sarà interamente seguito in diretta per mezzo delle telecamere on board e trasmesso live sulle piattaforme social di “PASSIONE ROSSA”, sotto il monitoraggio della Federazione Italiana Cronometristi e dei cronometri ALLEMANO.

Classe 1972, Fabio Barone ha già al suo attivo tre record mondiali di velocità su Ferrari e può contare per questa impresa su un team di oltre trenta professionisti. Commenta così l’ambiziosa sfida: "L'idea è nata ispirandoci ad una impresa raccontata su una rivista storica della Fiat del lontano 1953 in cui quattro giovani audaci a bordo di una Balilla partirono da Roma e giunsero fino a Capo Nord, tornando nella Capitale dopo 45 giorni di viaggio. Per l'epoca, questo viaggio fu una vera e propria impresa. Da qui l’idea di bissare l’iniziativa, declinandola con protagonisti del Terzo Millennio: riuscire a percorrere la distanza che la vettura virtuale di Google Maps afferma di coprire in 49 ore in un lasso di tempo inferiore mantenendo, ovviamente, i regolari limiti di velocità in ogni nazione”.

Filippo de Ambrogi, direttore del Centro Commerciale Porta di Roma, commenta: “E’ un progetto impegnativo ed innovativo, seguito da tanti appassionati, per questo noi offriremo ai nostri clienti la possibilità di seguire la diretta dell’impresa attraverso la Control Room con impianto Ledwall che sarà allestita in Galleria. Inoltre saranno tanti i gadget dei partners oltre che ci sarà la possibilità di partecipare ad un concorso per vincere un giro sulla bellissima Ferrari F8 Tributo, protagonista della sfida”. Tutti i mezzi esposti fanno parte del Museo Scuderia Traguardo di Amelia (Terni), il Direttore Umbro Passone commenta: “Mi fa molto piacere prestare i mezzi alla Galleria Porta di Roma dato che rappresentano delle vere opere d’arte e fanno parte della cultura del nostro territorio che è importante far conoscere.”

Gli sponsor dell’impresa sono Comte de Montaigne, Maison di Champagne dell’Aube; FAGE S.A., azienda produttrice dell’omonimo Yogurt greco; Calvisius Caviar, produttore di caviale italiano; Caffè Europa, Chinotto Neri, Cavò Accessori.