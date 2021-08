Toscana: arrivano le Mini-Olimpiadi dei pony

Nell’estate della ripartenza, l’Italia continua a puntare sullo sport: dopo gli Europei di calcio, Olimpiadi e Paralimpiadi, ecco le Ponyadi Kep Italia 2021, ossia le Olimpiadi del mondo del pony, giunte alla 15esima edizione. Sono delle vere e proprie mini-Olimpiadi, in cui oltre 1000 bambini si sfidano in venti discipline equestri, in sella ai pony. Dal 1 al 4 settembre le strutture dell’Arezzo Equestrian Center, in Toscana, ospitano un evento interamente dedicato ai bambini e ai pony, loro compagni di sport, di gioco e di vita. Sono rappresentate tutte le classiche discipline equestri, dal polo al dressage, al salto ostacoli.