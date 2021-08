Liguria, Sarzana: le idee si incontrano al Festival della Mente

Giunge alla sua edizione numero 18 il Festival della Mente, in programma a Sarzana (La Spezia) da venerdì 3 a domenica 5 settembre , interamente in presenza ma nel pieno rispetto delle normative anti-Covid. Sono in calendario 22 eventi i n compagnia di scrittori, linguisti, fotografi, storici, classicisti, artisti, scienziati, filosofi e sportivi , pronti ad incontrare gli appassionati di cultura di tutte le età, per approfondire tematiche attuali in modo divulgativo e coinvolgente, e per rispondere al bisogno di riflessione sul futuro che tutti stiamo sperimentando.

Il festival, diretto da Benedetta Marietti e promosso da Fondazione Carispezia e dal Comune di Sarzana, è come sempre dedicato alla creatività e alla condivisione delle idee e della conoscenza. Sulla scia del successo del format ibrido sperimentato lo scorso anno, seguito grazie alla tecnologia da ogni parte d'Italia, gli incontri del festival saranno disponibili gratuitamente anche in live-streaming sul sito della manifestazione e sui canali social, per raggiungere un pubblico il più ampio possibile.

Tema dell’edizione del festival 2021 è la parola Origine, un fil rouge che unisce gli interventi multidisciplinari dei relatori. “Il filo conduttore di quest’anno mi è stato suggerito dalla lettura del bel libro ‘L’origine della creatività’ dello scienziato premio Pulitzer Edward O. Wilson” dichiara Benedetta Marietti. “Origine non è infatti un concetto legato soltanto a fenomeni del passato ma è anche sinonimo di nascita o di rinascita, e può essere declinato al presente e al futuro. Dopo l’arrivo di una pandemia che ha sconvolto gli equilibri globali (…) possiamo cogliere l’opportunità di reinventarci una società nuova, più sostenibile, più giusta e più bella”.

Gli appuntamenti sono numerosi e per conoscerli tutti occorre consultare il sito Internet del festival (www.festivaldellamente.it). Per citarne almeno qualcuno, ricordiamo qui l’evento di apertura, la lezione magistrale “Dante e la creazione dell’italiano letterario” del linguista Luca Serianni, membro dell’Accademia dei Lincei, della Crusca, dell’Accademia delle Scienze di Torino e dell’Arcadia. Lo scrittore Paolo Nori conduce invece il pubblico in un itinerario alle radici della tradizione letteraria russa, della quale è grande appassionato ed esperto. Lo scrittore e studioso del pensiero antico Matteo Nucci tiene due lectio filosofiche: “Origine della sapienza: l’enigma” e “Origine della filosofia: la dialettica”. In compagnia dello storico Paolo Colombo si scopre la storia di Alexander von Humboldt, un gigante del pensiero che con due secoli di anticipo pose domande fondamentali per il futuro del genere umano, e che prende vita davanti agli occhi del pubblico del festival grazie all’abile tratto dell’illustratore Michele Tranquillini. Infine, si conferma irrinunciabile l’appuntamento con la trilogia dello storico Alessandro Barbero che chiude ciascuna giornata, come di consueto, in Piazza Matteotti. Tema degli incontri in tre serate è “Le origini delle guerre civili”.



Ritorna anche in questa edizione il Festival della Mente per i più piccoli, un vero e proprio festival nel festival, con 11 appuntamenti (21 con le repliche) pensati appositamente per il pubblico dei giovanissimi da Francesca Gianfranchi.

Un momento di intrattenimento speciale è offerto dagli spettacoli, un viaggio tra musica e parole verso l’origine dell’ispirazione artistica: tra questi ricordiamo la performance della cantautrice Malika Ayane che, in un dialogo con lo scrittore Matteo Nucci, spiega al pubblico come nasce una canzone destinata a entrare nella memoria.

Tornano in piazza anche i volontari, cuore della manifestazione: una squadra di un centinaio di giovani, studenti delle scuole superiori del territorio e universitari, torna ad animare il festival con tanto entusiasmo e indispensabile energia.

Il festival gode del patrocinio del Ministero della Cultura e della Regione Liguria. Per assistere agli eventi in streaming gratuito basta collegarsi nei tre giorni della manifestazione a www.festivaldellamente.it e ai canali Facebook e YouTube, con le uniche eccezioni dello spettacolo di Davide Enia e Giulio Barocchieri (n. 4) e dello spettacolo di Davide Calgaro (n. 12). Sono anche disponibili gratuitamente sulle piattaforme Spotify, Spreaker, Apple Podcast, Google Podcasts, i podcast di tutti gli incontri del Festival della Mente a partire dal 2004, anno di nascita della manifestazione.

I biglietti sono in prevendita sul sito del Festival e a Sarzana presso la biglietteria del Teatro degli Impavidi (informazioni e orari nella sezione “biglietti” del sito). La lezione inaugurale è gratuita con prenotazione obbligatoria; i biglietti per tutti gli altri appuntamenti hanno un costo di 4,00 €. Gli spettacoli di Davide Enia e Giulio Barocchieri (n. 4) e di Malika Ayane e Matteo Nucci (n. 11) hanno un ingresso da 10,00 €.

Viste le misure necessarie a tutela della salute del pubblico è opportuno prendere visione di tutte le informazioni relative alle modalità di accesso agli eventi, pubblicate sul sito del festival nella sezione Biglietti.