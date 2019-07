Riviera Romagnola: tre giorni di festa per la Notte Rosa

Il via alla manifestazione che ogni estate attrae decine di migliaia di persone sarà dato venerdì 5 luglio quando partirà una tre giorni all’insegna di concerti di musica pop, rock e jazz, feste animate per bambini, mostre d’arte e tantissime altre iniziative. Ecco una breve sintesi degli eventi in programma.



Venerdi 5 luglio – Si parte dal Lido delle Nazioni di Comacchio (FE) con il concerto di Baby K, la rapper più amata d’Italia che si esibirà in piazza Italia (ore 21.30) e proporrà le sue hit più conosciute. La regina dei tormentoni estivi Giusy Ferreri sarà, invece, la protagonista a Marina di Ravenna con un concerto in programma in piazza Dora Markus (ore 22 ) e il suo concerto sarà anticipato dalla Marina Love Parade, lo show colorato e festoso all’insegna dell’anticonformismo, con dj set a cura di Muccassassina by Marina Flower (ore 21). A Cervia (RA) si festeggeranno le donne nello sport con il 7° Premio Sport In Rosa al Fantini Club n° 182 sul Lungomare Deledda (ore 21), dove saranno premiate le atlete italiane che si sono distinte nel mondo. A Cesenatico (FC), in piazza Andrea Costa, risuoneranno invece le voci più apprezzate del pop italiano con il concerto di Radio Bruno Estate che quest’anno vede tra i suoi protagonisti nomi come Nomadi E Le Vibrazioni. A mezzanotte tutti con il naso all’insù: in contemporanea su tutta la Riviera si terrà un grande spettacolo di fuochi d’artificio che colorano il mare e il cielo di rosa. E per finire l'atesissimo concerto di Francesco De Gregori in piazzale Fellini a Rimini alle 21.30



Sabato 6 luglio - La festa de “La Notte Rosa” continua per tutto il weekend. A Comacchio (FE) in piazza Italia con Italyamo, il tour estivo di Radio Company (21.30) con Dj Antonello Cerri e Daniele Berri, mentre Marina di Ravenna (RA) sarà animata in piazza Dora Markus da spettacoli comici e djset. A Cervia (RA) si svolgerà il concerto dei Miami & The Groovers che faranno ballare piazza Garibaldi con i suoni caratteristici del folk – rock americano, in un viaggio all’insegna di storie di fuorilegge, viaggiatori e pionieri (ore 21.30). La vicina Milano Marittima proseguirà i festeggiamenti della serata precedente con un suggestivo Concerto All’alba del trio Esperanto alla Spiaggia Libera dalle 6. Aspettando Il Festival Cesenatico Noir tingerà di giallo la cittadina sul mare di Cesentico (FC) nell’incontro con Joe Lansdale, Lewis Shiner e Seba Pezzani (ore 21.30) in piazza delle Conserve. Gatteo a Mare (FC) offre il concerto degli Zebratre in Piazza della Libertà (ore 21.30) e ai Giardini Don Guanella l’evento Balla Coi Miti in diretta su Radio Sabbia (22).



La sfilata del Carnevale d'Estate - Sempre sabato, la sfilata di carri allegorici e il corteo mascherato del Carnevale in Rosa invaderanno il lungomare di Misano Adriatico (RN) per una serata all’insegna del divertimento per grandi e bambini (21.30). La suggestiva Notte Rosa In Castello il 6 luglio animerà il Castello Estense a Ferrara (ore 19), mentre al mattino Argenta (FE) ospiterà al Museo delle Valli lo Yoga in Rosa: una colazione in rosa ed esercizi dedicati alla bellezza e alla natura (ore 5).



Domenica 7 luglio - Porto Garibaldi (FE) al Bagno Sarah ospiterà il concerto all’alba di Rabalà Ceramic (ore 6). A Riccione (RN) sulla spiaggia del Marano prosegue l’evento di Emporio Armani Ea7 Sport Tour Summer Edition, all’insegna dello sport e del divertimento on the beach. Lunedì 8 luglio Rimini ospita Echo & The Bunnymen.



Per maggiori informazioni: www.lanotterosa.it