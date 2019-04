Versilia mitica, dolce vita e magnifiche spiagge

La Versilia è una porzione di costa che si estende per una ventina di chilometri in Toscana, tra colline coltivate a ulivo e vite, l’area lacustre di Massaciuccoli e le cime delle Alpi Apuane, dove la presenza di siti archeologici, pievi romaniche, borghi medievali, fortezze e castelli, testimonia la storia di un territorio abitato fin dalla preistoria.



Trekking e mountain bike - Mare, montagne, colline, interminabili lidi sabbiosi e ricca vegetazione mediterranea sono i contrastanti elementi che raccontano il fascino di un’area che nell’immaginario collettivo è da sempre sinonimo di divertimento, turismo e spensieratezza. Grazie alle molte particolarità storico-naturalistiche e a un clima mite, infatti, la Versilia permette a chi la visita di godere per gran parte dell’anno delle lunghe spiagge, del lussureggiante entroterra delle Alpi Apuane o dei parchi naturali, adatti al trekking e all’escursionismo in mountain bike. Al tempo stesso, la fascia pianeggiante alle spalle dei centri costieri, offre la possibilità di tranquille passeggiate in pineta e di escursioni cicloturistiche lattraverso stupendi paesaggi.



Dolcevita e mondanità - La costa della Versilia con le sue lunghe spiagge di sabbia finissima e gli eleganti stabilimenti balneari, dalla Belle Epoque è tra le più eleganti e mondane zone turistiche marine in Italia. Un appeal che, rilanciato negli anni ’60 del secolo scorso, mantiene oggi intatto il suo richiamo. Se Forte dei Marmi è la località più esclusiva e modaiola, Viareggio - con le sue spiagge ben attrezzate ed il fascino degli edifici d’epoca - è la località più conosciuta a livello internazionale. Fra le due, Marina di Pietrasanta e il Lido di Camaiore.



Danza in Arte a Pietrasanta - Un Festival unico nel suo genere: danza e musica si fondono con le arti visive per dar luogo ad un nuovo e coinvolgente linguaggio universale che si manifesta anche al di fuori del tradizionale spazio teatrale, raggiungendo lo spettatore in locations esterne, sorprendendolo con spettacoli inattesi e suggestivi. A Pietrasanta, famosa per le sue fonderie, botteghe artigiane e gallerie internazionali, dal 17 al 30 Giugno 2019 prende forma ‘la danza dell’invasione’, un susseguirsi di incursioni danzate nei luoghi d’arte del territorio.



Festival Puccini di Torre del Lago - Il Festival Puccini di Torre del Lago è uno degli eventi più attesi della ricca vita culturale della Toscana, uno dei festival più importanti d’Italia ed è dedicato al grande musicista. Si svolge ogni estate, nei mesi di luglio e agosto, nei luoghi che ispirarono a Giacomo Puccini gran parte delle sue immortali melodie. Le sue opere vanno in scena in un grande teatro all’aperto di 3400 posti, in riva al lago, circondato dal verde e davanti alla Casa Museo Giacomo Puccini, dove sono custodite le sue spoglie e dove si possono ammirare reperti e cimeli della vita e della sua gloriosa vicenda artistica.



Jova Beach Party - Jovanotti in concerto con doppia data in Versilia per tour estivo del popolare cantautore sulle spiagge italiane. Il Jova Beach Party 2019, infatti, farà tappa a Viareggio, alla Spiaggia del Muraglione, il 30 luglio (sold out) e il 31 agosto. Anche all’interno dei tanti mitici locali notturni, il Twiga beach club, La Capannina di Franceschi, La Bussola di Focette, che rendono unica Forte dei Marmi ogni serata è diversa dalla precedente con dj e ospiti di livello internazionale.



Per maggiori informazioni www.visittuscany.com