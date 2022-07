Rimini in festa con Cartoon Club

Cartoon Club, manifestazione di settore più importante dell'estate a livello nazionale, conta anche quest’anno numeri record: 283 cortometraggi provenienti da 55 Paesi e oltre 100 gli autori, registi, sceneggiatori e disegnatori che collaborano e raggiungono il festival per incontri e convegn Ecco alcune iniziative.





Si chiama Progetto Nagasaki Beyond - Mix For Peace ed è nato grazie alle relazioni che l’Associazione San Marino Giappone di San Marino mantiene con il Paese del Sol Levante e il forte interesse di Cartoon Club per il mondo Manga e Anime, veri fenomeni tra i giovani del nostro continente, le cui tematiche riportano i segni dell’esperienza dell’atomica che ha toccato la nazione giapponese.Come ogni anno, Cartoon Club ospiterà anche la 25° edizione di Riminicomix, la mostra mercato dedicata al fumetto, merchandising e ai collezionisti. E grande novità 2022 sarà JOY Rimini, il nuovo evento organizzato da Fandango Club Creators e IEG – Italian Exhibition Group in collaborazione con Cartoon Club, dedicato proprio a Esport, Games e cultura Pop e che terrà la sua edizione “zero” dal 14 al 17 luglio in Piazza Fellini all’interno di Riminicomix.Il grande palco sulla rotonda del lungomare ospiterà gli attesi Contest della Cosplay Convention e del mondo K-pop, numerosi ospiti, influencer e concerti.Altra novità di quest’anno sarà il Villaggio Cartoon Kids. Nella meravigliosa location della Piazza sull’Acqua, immersa nel verde del parco Marecchia, viene allestita un’area dedicata ai bambini e le loro famiglie. In un ambiente naturale, attorno a una colorata tenda da circo e circondati da allestimenti a tema cartoon, sono previsti eventi, Meet&Greet, proiezioni di film d’animazione, laboratori creativi, giochi, spettacoli a misura di bambino.Sarà Diabolik il protagonista di questa edizione. Al ladro più amato del fumetto è stato dedicato il manifesto, una mostra, ma anche gli incontri con gli autori e un inedito “concerto disegnato” nella Corte degli Agostiniani, in cui un’orchestra suonerà musiche dalle colonne sonore di Ennio Morricone e di Pivio & Aldo De Scalzi, oltre ad altri brani legati al Re del Terrore, mentre i disegnatori ospiti del festival disegneranno dal vivo su un maxischermo scenografico.Per il programma completo: www.cartoonclubrimini.com