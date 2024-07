Rimini: una settimana all’insegna dei fumetti

Riminicomix è poi la sede dei festeggiamenti per i 40 anni della serie animata “Ken il Guerriero”, celebrati insieme all’animatore giapponese Junichi Hayama, noto per aver collaborato al celebre anime: in un panel esclusivo, racconterà ai fan tutti i segreti dell’indimenticabile Kenshiro. C’è poi un omaggio per i 90 anni di Paperino e il 50° compleanno di tre personaggi iconici per generazioni di appassionati: Hello Kitty, Mazinga e il nostrano Lupo Alberto: per l'occasione, il suo mitico creatore Silver è la special guest di un emozionante incontro in cui dvela aneddoti e curiosità sull’intramontabile personaggio.