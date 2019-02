Rimini: boccali spumeggianti con Beer Attraction

Oltre 600 aziende, uno spazio espositivo che passa da 7 a 10 padiglioni, la più completa offerta nazionale e internazionale di birre e bevande, tante proposte gastronomiche e una giornata di apertura al pubblico di appassionati e beer lovers (maggiorenni), in calendario per sabato 16 febbraio (la fiera è aperta fino a martedì 19 febbraio, ma le altre giornate sono riservate agli operatori): siamo a Beer Attraction, la grande manifestazione dedicata alla birra, giunta alla sua quinta edizione e ospitata presso gli spazi espositivi della Fiera di Rimini (ingresso sud da via Emilia).

La manifestazione di Italian Exhibition Group è ormai un punto di riferimento per tutti gli operatori del food service. Da un lato è presente la più completa offerta nazionale e internazionale di birre e bevande, dall´altro, con il brand Food Attraction, tutto il food per la ristorazione fuori casa.



A Beer Attraction è rappresentata l´intera filiera grazie alla contemporaneità con BB TECH Expo, la fiera professionale delle tecnologie per birre e bevande. La formula vincente di ´fiera nella fiera´ mette in relazione tutti i produttori di bevande con le aziende di materie prime, tecnologie processing e packaging.



Tra gli eventi di sabato 16 febbraio spicca la 14° edizione di "Birra dell´Anno", il concorso brassicolo più importante in Italia, che vede la cerimonia di premiazione nella Beer Arena (h. 14, pad. C3). 41 le categorie stilistiche delle 1994 birre presentate da 327 produttori, con un incremento del 20% rispetto al 2018. Oltre 100 gli intenditori provenienti da Italia, Europa e Stati Uniti, sono chiamati a valutare le cinque migliori birre artigianali di ogni categoria. Il titolo di Birrificio dell´Anno andrà al produttore con la maggiore sommatoria di punteggi tra le sue birra in concorso.



Grande spazio è riservato all´internazionalità, con la conferma dell´Area Lounge riservata ai buyer esteri e un´attenzione particolare ai mercati di Stati Uniti (presente anche il gigante USA Brewers Association), Germania, Francia e Spagna (in fiera anche con una ‘collettiva´ di 12 birrifici valenciani).



Orari: sabato 16: 10.00-18:30;

Tutte le informazioni sul sito www.beerattraction.it