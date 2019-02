Puglia: Terrarancia, un evento al sapore di cioccolato

Terrarancia , l’evento in programma a Vico del Gargano, in provincia di Foggia, dal 14 al 17 febbraio , celebra il tema “ Amore di Cioccolato”, raccontando storia, tradizioni e tipicità del paese dell’amore e nello stesso tempo promuovendo un turismo di qualità in periodi meno congestionati dall’affollamento estivo. Nei giorni di San Valentino la cittadina pugliese si veste a festa in onore di tutti gli innamorati con un ricco calendario di eventi legati al cioccolato: ci sono il mercatino dell’artigianato , tanti prodotti di eccellenza tra cui gli ottimi agrumi locali , cibi di strada, masteclass di pasticceria , musica ed eventi per i bambini.

Nei giorni della festa la cittadina garganica, già insignita dalla Bandiera Arancione e uno dei Borghi più Belli d’Italia, propone il meglio di sé in onore dell’amore. Non tutti sanno che San Valentino, oltre ad essere il protettore degli innamorati, è anche il patrono delle arance, vera ricchezza di questa terra. Gli agrumeti del Gargano sono tra i più antichi d’Italia: si estendono su un’area di circa 800-1000 ettari circoscritti nei territori di Vico del Gargano, Ischitella e Rodi e simboleggiano da sempre l’identità storica e culturale del Gargano settentrionale.



La festa prende il via giovedì 14, giorno di San Valentino, alle 18.30 in Largo San Domenico con l’inaugurazione ufficiale di “Terrarancia”, in presenza delle autorità. Tutti i giorni viene allestito il mercatino con artigiani, produttori e cibi di strada in Largo San Domenico, piazza Fuori Porta, Piazza Castello e Palazzo della Bella. Ci sono anche le masterclass a cura di pasticceri e panificatori, ospitate presso Palazzo della Bella. A lavorare il cioccolato abbinandolo alle arance in tanti modi diversi ci sono tanti esperti di dolcezza; non mancano le degustazioni di distillati in abbinamento al cioccolato e ai sigari, e gli assaggi del Nero di Troia.



Ci sono poi i laboratori dedicati ai bambini, con racconti animati a base di arance, cioccolato e altri ingredienti, e tanta musica lungo i vicoli del borgo, con performance itineranti di artisti di strada. L’evento si conclude con la sfilata artistica e con l’assegnazione del “Premio Terrarancia 2019”.



Durante i tre giorni è inoltre possibile effettuare visite guidate (su prenotazione) ai siti di interesse culturale di Vico del Gargano e visitare la mostra fotografica “Dolce Gargano” a cura dell’artista Matilde Di Pumpo (presso il Palazzo della Bella).



La seconda edizione della manifestazione, è organizzata da Regione Puglia, Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia, Parco Nazionale del Gargano, Comune di Vico del Gargano, in collaborazione con Di terra di mare, RedHot e Asernet, con il patrocinio di Symbola e Puglia Promozione e con la partecipazione del Consorzio di tutela dell’arancia e del limone del Gargano IGP.



Le informazioni sono on line sul sito www.terrarancia.it.