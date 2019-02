Weekend: le sagre che fanno innamorare

SAGRA DI SAN VALENTINO – Pordenone – La città friulana da domenica 10 a domenica 17 febbraio celebra l’amore con una lunga serie di iniziative per innamorarsi, anche del nostro prossimo, coniugando passione e solidarietà. Ci sono il 24° Raduno Fiat 500, la 19a edizione del premio San Valentino "Insieme per il Prossimo" (in programma il 14 febbraio), mentre domenica 17 prende il via la 35a edizione della Marcia dell'Amore, una manifestazione podistica non competitiva tra i più bei parchi della città. Ci sono anche il mercatino degli hobbisti, dell'agro-alimentare, le bancarelle e intrattenimento musicale. INFORMAZIONI www.sanvalentinopn.net.



SAGRA DI SAN VALENTINO - Moniego di Noale (Venezia) – E’ sempre festa d’amore in provincia di Venezia, fino a domenica 17 febbraio con una bella sagra. Ci sono stand gastronomici, la pesca di beneficienza, la Festa della pizza e la gara di orienteering. Informazioni: www.comune.noale.ve.it.



PECCATI DI GOLA - Carmagnola (Torino) - Weekend di gusto e divertimento per tutti, tra i profumi e i sapori dei prodotti italiani, da venerdì 15 a domenica 17 febbraio, in compagnia dei migliori prodotti di tutta Italia, tra cui tartufo bianco, cioccolato, degustazioni di whisky scozzese, anche accompagnato da un sigaro toscano. L’appuntamento è nel Salone Fieristico di Piazza Italia, venerdì 15 dalle 16,30 e sabato 16 e domenica 17 febbraio a partire dalle ore 10.00. Ci sono il mercatino del gusto e tanti eventi di intrattenimento: dalla simulazione della ricerca dei tartufi con i cani alle dimostrazioni di lavorazione del cioccolato, e ancora balli country e lindy hop, concerti swing e giri in carrozza INFORMAZIONI - www.comune.carmagnola.to.it.



ART & CIOCC - Ferrara - Piazza Castello si trasforma in occasione del weekend di San Valentino (da giovedì 14 a domenica 17 febbraio) in uno scenario “cioccolatoso” in occasione del tour dei cioccolatieri italiani presenti con cioccolatini, praline, cremini, torte e tartufi. Sono presenti una trentina di artisti del cioccolato provenienti da tutti Italia e tanti stand gastronomici nei quali gustare tutte le possibili declinazioni del Cibo degli Dei. Come è consuetudine, non mancano lezioni e attività divulgative a cura dei Maestri cioccolatieri. INFORMAZIONI: www.iltourdeicioccolatieri.com.



BENVENUTO BRUNELLO - Montalcino (Siena) – La graziosa città toscana ospita, nel fine settimana 15 - 18 febbraio, un appuntamento dedicato agli eno-appassionati nel quale salutare la nuova annata del Brunello e scoprire i segreti di questa prodotto d'eccellenza. L’evento è anche l'occasione per premiare i migliori ristoranti ed enoteche della zona. Partecipano alla manifestazione i maggiori produttori vinicoli del territorio. Durante il weekend vengono assegnate le Stelle alla vendemmia di Brunello, con posa della piastrella celebrativa sulla parete del Municipio. Il consorzio del Vino Brunello assegna poi il Leccio d’Oro; un premio destinato a ristoranti ed enoteche con la Carta dei Vini che meglio rappresenta il Brunello di Montalcino. INFORMAZIONI : www.consorziobrunellodimontalcino.it.



VINOI – Firenze – Una domenica di buoni sapori nel capoluogo toscano: il 17 febbraio si scopre il vino fatto “secondo natura”. Si può imparare tutto sui vini artigianali, biologici, biodinamici e naturali presso l’ICLAB in compagnia di quaranta VitiCultori pronti a spiegare come si ottiene un vino di “qualità naturale”, preservando il suolo e la sua fertilità, ed evitando la produzione intensiva. Sono in degustazione oltre 300 etichette provenienti da tutta Italia, dalla Francia e dalla Germania. Orari di ingresso: dalle ore 10.00 alle ore 20.00. INFORMAZIONI: www.facebook.com.



CAVALLI A ROMA - Il quartiere fieristico della Capitale offre uno spettacolare raduno equestre per un fine settimana di competizione, show e divertimento. Da venerdì 15 a domenica 17 febbraio sono in programma eventi, competizioni e agonismo di qualità per momenti di puro divertimento del quale sono protagonisti i 2000 cavalli presenti alla manifestazione, da incontrare, conoscere e da ammirare. Sono in calendario competizioni nelle diverse discipline equestri, sia english che western, e tanti appuntamenti per i bambini. Orari: dalle ore 9.00 alle 22.00. INFORMAZIONI: www.cavalliaroma.it .



CIOCCOLENTINO – Terni – Il cioccolato dell’amore si incontra a Terni, città che ha per patrono San Valentino. L’appuntamento 2019, in programma da mercoledì 13 a domenica 17 febbraio si intitola “Il traguardo dell'Amore". I mastri cioccolatieri propongono squisite praline di cioccolato mescolate a ingredienti afrodisiaci come menta e peperoncino, frutti di bosco, lime o zenzero, in accostamenti insoliti e spiazzanti. Il programma prevede lezioni di pasticceria, momenti di degustazione e show cooking per le strade del centro storico. Gli innamorati sono invitati a dimostrare il loro amore cimentandosi nella scalata di una tavoletta di cioccolato alta oltre sei metri; una volta in cima si potrà scrivere il proprio pensiero d'amore più originale. Ci sono poi il ChocoPainting, una performance nella quale due corpi si "fondono" e si decorano con disegni e colori a base di cioccolato; laboratori di pasticceria per i bambini, la possibilità di visitare la Fabbrica di Cioccolato e partecipare a Chocometraggi. Non mancano le gite alla scoperta delle bellezze naturalistiche e storico-artistiche della zona. INFORMAZIONI: www.cioccolentino.com.