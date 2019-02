Pranzo con vista da favola? A tavola con le Cesarine

Offrono esperienza, buon cibo e local life: sempre di più è l’elemento inedito e meno “a portata di mano” a fare la differenza nei viaggi. E quando è il Bel Paese la destinazione, spesso è la cucina a fare da bussola alle nuove generazioni di turisti. Si gustano pietanze squisite spesso davanti a paesaggi mozzafiato. Da Napoli a Milano, ecco alcuni esempi.



Cecilia di Roma - Giornalista di politica estera di professione e cuoca per diletto, i suoi spaghetti alla carbonara e pasta all’amatriciana sono quelli della vera tradizione familiare romana e gustarli sul suo terrazzo con vista su San Paolo fuori le Mura ne rende il gusto indimenticabile.



Emanuela di Napoli - Cresciuta in giro per il mondo, appassionata d’arte e ceramista, un terrazzo con vista sul golfo di Napoli da cartolina e uno spettacolo vederla rivoltare, con un solo colpo di mano, la sua frittata di pasta in padella.



Sissi di Milano - Una cucina e tavola da pranzo in stile jardin d’hiver con vista su terrazzo fiorito, i suoi mondeghili e la sua crema al mascarpone non si dimenticano facilmente.



Manuela di Firenze - Toscana di adozione, di questa regione ha fatto suo l’amore per la cucina semplice e saporita: gustare il suo pollo alla cacciatora rimirando la cupola di Santa Maria del Fiore del Brunelleschi può diventare uno dei migliori ricordi delle vacanze.



Per maggiori informazioni: www.cesarine.it