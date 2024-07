Puglia: nelle Terra delle Gravine ritornano le mongolfiere

In Puglia, dopo il successo dello scorso anno, anche questa estate le mongolfiere tornano a volare nella Terra delle Gravine per offrire a residenti e turisti una prospettiva unica e affascinante del meraviglioso patrimonio paesaggistico che non tutti conoscono. È tutto pronto, infatti, per il “Canyon Balloon Festival”, la seconda edizione del più importante raduno di mongolfiere della Puglia che fino al 6 ottobre porterà in provincia di Taranto fino a 15 palloni colorati, provenienti dall’Italia e dall’Europa, che si alzeranno in volo all’alba e al tramonto.