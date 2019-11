Piemonte: a Govone mercatino di Natale nel Castello Reale

Unico nel Bel Paese a essere stato designato fra le destinazioni top 20 in gara per il titolo di European Best Christmas Markets 2020, la manifestazione presenterà prodotti rigorosamente italiani, dalla gastronomia all’artigianato, valorizzando gli usi, i costumi, i saperi e i sapori di tutta la Penisola.



Mercatino "Reale" - Un tradizionale percorso di tipiche casette in legno conduce il visitatore dal giardino esterno del Castello Reale di Govone, ex Residenza Sabauda iscritta alle liste Patrimonio dell’Umanità UNESCO, ai viali alberati che circondano la parte superiore del borgo cuneese, mentre ogni suo angolo si anima di spettacoli e di spettacoli d'animazione.



Canti natalizi e street food - A celebrare il Natale, dopo la mostra dedicata al Presepe dello scorso anno, quest’anno arriva un concorso dedicato ad artisti, professionisti e amanti del Presepe, collocato all’interno del Castello di Govone, tra scene di vita e antichi mestieri. “Adeste Fideles”: un’esposizione che coinvolge maestri artigiani provenienti da diverse aree della penisola italiana, con particolare attenzione alla produzione artistica piemontese. A tutto questo si aggiunge la possibilità di ascoltare i Christmas Carolers, che ripropongono i canti natalizi all’aperto oppure concedersi una pausa enogastronomica tra la Locanda, la Bottega e le postazioni dedicate allo street food.



Dedicato ai bimbi - Per i più piccoli è possibile divertirsi nel mini parco avventura, con il Gioco dell’Oca nel giardino all’italiana del castello, con spettacoli e varie attività di laboratorio. Dal 23 novembre inoltre ciascun fine settimana è dedicato ad un tema diverso: si parte dalla letteratura per bambini in collaborazione con la cittadina di Cavalermaggiore che ospita in concomitanza la Fiera Piemontese dell’editoria, passando per il Festival del Cibo e al tema del gioco, con proposte sia per il pubblico dei più piccoli che degli adulti.



Treno storico da Milano e da Torino - La 13^ edizione de Il Magico Paese di Natale vede inoltre il grande ritorno del Treno storico, in collaborazione con la Regione Piemonte e la Fondazione Ferrovie dello Stato. Un viaggio indimenticabile e davvero suggestivo per tutta la famiglia, accompagnato durante il percorso da magiche figure che animano e creano una speciale atmosfera e, al ritorno, da un brindisi con le bollicine del Consorzio dell’Asti DOCG. Un’esperienza esclusiva con partenza da Torino (17 novembre) e da Milano (23 dicembre).



Per informazioni: www.magicopaesedinatale.com