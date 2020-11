Piccolo Grande Cinema: un Festival tutto online

È interamente online l’edizione numero 13 di Piccolo Grande Cinema , il festival delle nuove generazioni , ideato e organizzato da Cineteca Milano; l’appuntamento di quest’anno si svolge fino a domenica 8 novembre ed è dedicato a CineGiochi e VideoMondi. In primo piano ci sono i migliori film internazionali per bambini e ragazzi, le opere prime e seconde di registi italiani ed europei rivolte a un pubblico adulto e un’ampia sezione dedicata ai videogames .

Il connubio fra cinema e videogames si propone di esplorare i terreni comuni a queste due aree creative, dal punto di vista dell’immaginario, delle competenze professionali, dei rispettivi linguaggi, della creatività e della gaming education.

Il Festival intende rivolgersi al pubblico giovane, ma anche alle famiglie, alle scuole e agli appassionati di cinema e videogiochi di tutte le età. L’evento si svolge interamente online grazie alla piattaforma streaming di Cineteca Milano che, durante il lockdown, ha regalato l’esclusiva opportunità di esplorare online uno degli archivi storici di film più antichi d'Europa, contando oggi su 300 mila iscritti e oltre 10 milioni di visualizzazioni. In occasione del festival, il sito cinetecamilano.it accoglie i propri utenti adulti e giovanissimi con una grafica originale, firmata dallo studio francese Mad Pumpkins, pensata per migliorare e stimolare l’interattività e l’esperienza del Festival, anche da remoto.

Il Festival propone 15 lungometraggi in anteprima, da 16 Paesi diversi (14 europei + Cina + USA) per ragazzi o girati da giovani registi. Fra i temi trattati ci sono immigrazione, crescita, famiglia, guerra, cinema, fantasy, lavoro, felicità, creatività che salva. Inoltre, viene presentato in anteprima un cortometraggio collettivo girato da 32 classi tra Italia e Francia, al quale hanno contribuito un totale di circa 640 studenti delle scuole medie e superiori.

CineGameJam propone sette giorni a tema per creare un videogioco sul film preferito. Ci sono anche 55 film in streaming dall’Archivio di Cineteca Milano dedicati a Infanzia e Cinema, tra film d’autore, film per ragazzi, film muti, Documentare l’infanzia, Cortometraggi internazionali.

Sono infine in programma cinque conferenze internazionali sull’educazione all’immagine, cinque talk su cinema e videogiochi e la partecipazione di 40 ospiti italiani e internazionali tra cinema e videogames.