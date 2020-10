Giornata dei Parchi letterari: passeggiare nella poesia

Domenica 25 ottobre , come in tutti gli altri giorni dell’anno, i luoghi di ispirazione dei grandi poeti e scrittori italiani si svelano ai visitatori con tutta la loro carica emotiva. Si svelano in sicurezza , come si scopre, ad esempio, percorrendo i sentieri di Nino Chiovini cui verrà inaugurato il Parco Letterario voluto dal Parco Nazionale Val Grande e la Casa della Resistenza di Verbania .

Una giornata, quella dei Parchi Letterari, che nasce per ammirare ad esempio gli alberi secolari nel Parco Nazionale delle Cinque Terre grazie ai percorso naturalistico letterario nel Parco dedicato a Eugenio Montale. Oppure, immersi nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi ci si può immergere nel mondo magico di Emma Parodi, con le fate, gli orchi, le principesse, i soldati e i santi del Casentino.



Leopardi, Virgilio, Petrarca – E a Recanati si potrà salire sul Monte Tabor con Giacomo Leopardi per ammirare i Monti Sibillini oltre la celebre siepe di ligustro mentre scopriremo con Virgilio le campagne mantovane di Borgo Virgilio lungo il Parco del Mincio nei luoghi di Georgiche e Bucoliche; oppure reincontrare Francesco Petrarca sui Colli Euganei, che svelerà l’opera di tanti scrittori e poeti che in questi luoghi hanno sostato nei secoli nel corso dei loro pellegrinaggi spirituali e letterari.



Deledda, Dessi, Caetani – Continuiamo. Per la prima volta andremo in bicicletta con Grazia Deledda lungo le suggestive stradine di Galtellì in Sardegna e sosteremo nei luoghi del narrato di Canne al vento. Giuseppe Dessì ci mostrerà “La maestà dei monti e la solennità degli alberi” nel Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna.



Morra, Pierro, Lomonaco, Levi - Una sosta lunga e importante la faremo in Basilicata con Federico II nel castello di Melfi, con Isabella Morra all’ombra del castello di Valsinni e con Albino Pierro nei vicoli della Rabatana di Tursi. Il castello di Brienza e le strade di Montalbano Jonico affacciate sulla Riserva dei Calanchi ci ricorderanno due protagonisti della rivoluzione napoletana del 1799: Francesco Mario Pagano e Francesco Lomonaco. Ad Aliano ricorderemo il triplice anniversario che lega il borgo a Carlo Levi: gli 85 anni dal confino; i 75 anni del Cristo si è fermato a Eboli e i 45 anni dalla morte dell’intellettuale piemontese sepolto nel piccolo cimitero del paese.



Pasolini, D’Annunzio - Le parole profetiche di Pier Paolo Pasolini sono ben presenti nell’opera quotidiana dei volontari dell’Oasi CHM Lipu di Ostia. Insieme a Gabriele d’Annunzio scopriremo le Gole del Sagittario e l’opera dell’Oasi Wwf di Anversa degli Abruzzi. La Sicilia sarà rappresentata da Caltanissetta con Pier Maria Rosso di San Secondo.



Per maggiori informazioni: www.parchiletterari.com