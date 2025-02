Pavia: grandi celebrazioni per i Cinquecento anni dalla storica battaglia

LA BATTAGLIA DI PAVIA - La battaglia di Pavia ebbe luogo cinquecento anni fa, il 24 febbraio 1525 durante la guerra d'Italia del 1521-1526, tra l'esercito francese guidato personalmente dal re Francesco I e l'armata imperiale di Carlo V: lo scontro si concluse con la netta vittoria dell'esercito dell'imperatore Carlo V e con il re Francesco I, fatto prigioniero dagli imperiali. L'Italia era ancora terra di conquista tra le armate straniere: l'importanza dell'evento sta, dunque, non tanto nel suo esito, quanto nel fatto che fu la prima occasione in cui vennero utilizzate le armi da fuoco, dimostrando la netta superiorità delle divisioni di archibugieri sulla cavalleria pesante francese, considerata imbattibile fino a quel momento. La battaglia segnò anche uno spartiacque nella strategia militare seguita fino a quel momento, con una conseguente successiva evoluzione dell'arte bellica rinascimentale. La battaglia di Pavia rappresentò, quindi, un punto di svolta non solo per l’Italia, ma per l’equilibrio di potere in Europa, confermando il predominio dell’Impero di Carlo V su gran parte del continente. Senza dimenticare una gustosa curiosità: la battaglia di Pavia sarebbe anche l’occasione in cui ha i natali la rinomata Zuppa alla Pavese, servita a Francesco I per rifocillarsi non appena liberato dalla prigionia, e ospitato in una vicina cascina contadina: la zuppa è una specialità tutta da scoprire e da gustare in occasione degli eventi in programma.