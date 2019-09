Parma e la Food Valley: parte il Rural Festival

Si tratta del Rural Festival, che si svolge nel cuore della Food Valley parmense, giunto alla sesta edizione e che mette in vetrina tutti quegli operatori agricoli che si sono impegnati nel recupero e salvaguardia di razze animali e varietà vegetali ormai rare.



Due giorni nel Paese di Bengodi - Una mostra-mercato ma soprattutto un'esperienza diretta unica di cultura gastronomica negli spazi della riserva naturale del parco Barboj, dove uomo e natura convivono naturalmente. Una quarantina i produttori parteciperanno con prosciutto di maiale Nero, arrosticini di pecora Cornigliese, carne fresca di Cinta Senese, pane di grano del Miracolo e Marocca di Casola, testaroli della Lunigiana con farro, pasta fresca emiliana con uova di gallina romagnola, Tortél Dóls con mostarda, torta di patata Quarantina Bianca, cipolla Borettana, fagioli Zolfino al coccio, erbe spontanee, olio di Olivastra Seggianese, latte fresco di asina, formaggi unici di razze bovine e ovine, marmellata di prugna Zucchella, caffè di orzo Leonessa, miele biologico, Sidro di mele di montagna, uve e vini da rari e antichi vitigni e tanto altro.



I vitigni autoctoni - Non mancheranno animali d’allevamento quasi estinti, ma tanto amate dai bambini: dal maiale Nero alla pecora Cornigliese, dall’asino Romagnolo al cavallo Bardigiano, dai vitelli di bovina Grigia d’Appennino alla gallina Romagnola, dalle oche e anatre Romagnole al tacchino di Parma e Piacenza. Tutt’attorno cultivar di varietà rare, messe a dimora per arricchire il patrimonio vegetale già presente, come la “vigna-catalogo” degli antichi vitigni autoctoni e una ricca esposizione di pomodori, su tutti il Riccio di Parma, dal sapore dolce e delicato, passando per i gelsi, fino agli ulivi, "figli" di quello secolare di Mulazzano.



Trattori vintage - Il Festival – con ingresso gratuito - ospiterà anche i protagonisti della campagna rurale: modelli di trattori d’epoca Landini e Lamborghini prodotti tra gli anni Trenta e Cinquanta sapientemente restaurati, che verranno messi in moto da esperti motoristi per la gioia dei più piccoli ma anche di adulti appassionati.



Per informazioni: www.rural.it