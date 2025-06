Giugno al Parco Sigurtà: tra natura e divertimento per i bambini

FRA ROSAI E NINFEE - Tigli profumati, centinaia di aceri giapponesi dalle chiome rosse e arancio, boschi ombreggiati, sconfinati prati smeraldini (dove praticare il grounding, il camminare a piedi scalzi) e colorate fioriture sono i protagonisti del mese che segna l’inizio dell’estate. Le rose si ammirano sia in varietà rampicanti, sia nella discesa verso la Valle dei Daini che sull’ormai iconico Viale delle Rose (una passeggiata fiorita di quasi un chilometro), mentre girasoli, coleus, e impatiens decorano il Viale delle Aiuole Fiorite. Gli arbusti giallo dell’iperico e bianco del ligustro impreziosiscono i viali e per chi invece ama le ortensie, da non perdere la curva punteggiata di rosa e un’aiuola vicina all’Eremo (tempietto storico di fine 1700); i Giardini Acquatici sono dimora di delicate ninfee, d’altro canto i Laghetti Fioriti ospitano tagetes gialli. Per una visuale mozzafiato della Valle del Mincio, un must è la Passeggiata Panoramica arricchita da surfinie, abbellita da aceri rossi, e che conduce al Boschetto dei Verdi Aceri.



NATURA E SALUTE - Giugno è anche il mese degli eventi dedicati al benessere e alla natura. Il Parco ospiterà la rassegna “Natura e Salute”, un ciclo di 9 appuntamenti serali dedicati al benessere, con lezioni di yoga e pilates immerse nella natura rigogliosa del giardino. Le sessioni, che sono partite il 4 giugno, sono condotte da insegnanti certificati e si svolgeranno dalle 19:00 alle 20:00, offrendo ai partecipanti un'esperienza unica di relax e connessione con l'ambiente circostante. Le sessioni di yoga sono in programma l’11, 18, 25 giugno e il 2 luglio e offriranno un’opportunità unica per praticare in un ambiente sereno e immerso nel verde. I partecipanti, guidati dalla docente Laura Orlandi, potranno dedicarsi allo stretching, alla meditazione e al riequilibrio psico-fisico, favorendo una profonda connessione tra corpo e mente. Chi invece intende migliorare la tonicità muscolare, la postura e la fluidità dei movimenti, potrà partecipare alle lezioni di Pilates proposte da Stefania Roverselli il 19 e 26 giugno, e il 3 e 10 luglio. Gli incontri rappresentano un’esperienza olistica pensata per tutti, sia per chi si avvicina per la prima volta a queste discipline, sia per i praticanti più esperti.