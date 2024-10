Parco Giardino Sigurtà: una giornata d’autunno per i bambini

Tra le attività in programma ci sono il Truccabimbi non stop, il battesimo della sella su pony con consegna dell’attestato di partecipazione, giochi di legno, area con gonfiabili tematizzati; per tutta la giornata al Parco si terranno inoltre attività, giochi e spettacoli su misura per i bambini dai 3 ai 12 anni d’età, tra cui la rappresentazione di Biancaneve on the road, con magia, musica e avventura nella rivisitazione della fiaba dei fratelli Grimm; lo show itinerante delle Bolle di sapone che vede protagonista un Principe giardiniere; la performance clownesca poetica e un po’ romantica di un’equilibrista e funambola; lo spettacolo di un’artista internazionale con bolle giganti di sapone dai mille colori in un gioco di musica e luci; le performances di Mago Righello e le acrobazie di un giocoliere.