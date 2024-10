Lago di Como: torna l’Orticolario a Villa Erba

PIANTE E SALUTE - La manifestazione è anche occasione per conoscere le piante fitodepuratrici, per affidarsi alle loro capacità trasformative e immaginare una natura meno contaminata dall’uomo: sentinelle che non solo intercettano l’inquinante, ma lo contrastano con i mezzi a disposizione. Sono state individuate oltre 400 specie adatte alla fitodepurazione di acque e suoli. Tra queste, ce ne sono alcune molto comuni, usate anche negli orti casalinghi e in giardino. Qualche esempio: il cavolo, la rapa, il girasole, il mais, le felci, i pioppi, i salici, la canapa, gli Iris e la paludosa Canna indica.



EVENTI COLLATERALI - Tra arte, design, eventi per grandi e piccoli, artigianato artistico, piante rare, insolite e da collezione, saranno quest'anno numerose le novità, tra cui il progetto del Padiglione Centrale, il Gazebo e il progetto nella Piazza del Grande Prato nel parco, e il programma dedicato specificamente ai ragazzi dai 14 ai 19 anni. E un Ospite d'Onore d'eccezione: Michele De Lucchi, architetto, designer e fondatore di AMDL CIRCLE, tra i protagonisti indiscussi dell’architettura e del design italiano. Orticolario continua così a confermarsi un grande evento culturale e artistico per la cultura del paesaggio, riconosciuto da Regione Lombardia come manifestazione di carattere internazionale, che genera un circolo virtuoso con finalità benefiche: le attività culturali in scena a Villa Erba sono realizzate proprio attraverso il Fondo "Amici di Orticolario" che devolve i suoi contributi a progetti sociali di cinque associazioni del territorio lariano.



250 ESPOSITORI - Ampia l’ offerta di piante rare, insolite e da collezione, proposte da vivaisti nazionali e internazionali, oltre che di artigianato artistico: la cura nella selezione degli oltre 250 espositori è volta alla diffusione di un’attenta consapevolezza del paesaggio e di un’elevata qualità artistica. E poi, i giardini e le installazioni nel parco, ispirati al tema dell’anno e selezionati tramite il Concorso Internazionale Spazi Creativi (il vincitore si aggiudica il premio “La Foglia d’oro del Lago di Como”), i progetti d’arte e di design, e il programma eventi che coinvolge esperti del settore, paesaggisti, agronomi, visionari. Le performance, le esperienze e i laboratori emozionano e sorprendono. E ancora, altro punto saldo dell’evento, le attività per i bambini, per scoprire il mondo del giardinaggio evoluto.