Notturni stellati: le serate estive al Castello di Gropparello

Per trascorrere una piacevole serata fuggendo dall’afa della città si può approfittare dell’iniziativa “I notturni stellati” con cena nell’aria fresca della collina, sotto un limpido cielo stellato. Il

Giardino delle rose e delle essenze aromatiche

lucciole

Le visite notturne al castello

si riempie di tavolini per romantici tête-à-tête, oppure di tavole conviviali per gruppi di amici, sotto pergole illuminate da luci di stelle, dal lume delle candele e delle fiaccole. A pochi passi c’è anche il sentiero buio nel quale, dalla fine di giugno, brillano le; un’esperienza che molti adulti che vivono in città non hanno mai avuto la possibilità di godere. La visita notturna del castello è un’altra esperienza suggestiva, alla scoperta di storie e leggende, mentre si percorrono le sale dell’antica dimora nobiliare alla luce dorata dei fari notturni.si svolgono tutti i sabati sera e durano circa un’ora e un quarto, comprendendo i giardini, i cortili, le sale e le antiche cucine, e la Torre che domina la valle.

Nelle giornate infrasettimanali si può abbinare la visita del castello a una bella escursione nella natura delle

Gole del Vezzeno

, all’insegna dello spirito green. I camminamenti scavati nella roccia, un tempo utilizzati per la ronda dei soldati, sono diventati una passeggiata romantica. Qui, infatti, nell’orrido scavato dal Vezzeno, fra rocce impervie e boschi incontaminati, si spalanca l’immensa bellezza di un giardino sublime, con piante rare, fioriture spontanee, leggende del folklore, un misterioso altare celtico, una grotta segreta sotto alle mura del castello. L’escursione può essere prenotata per l’alba, momento in cui si possono avvistare gli animali selvatici, oppure per le 10.00 del mattino, in orario più comodo e classico.

Infine, continuano per tutte le domeniche d’estate le

avventure fantasy dedicate ai bambini

con una emozionante passeggiata nel Bosco delle fiabe, in cui i piccoli si trasformano in cavalieri e damigelle e, guidati da esperti animatori, vivono una splendida ed emozionante avventura combattendo un orco e una strega e imparando così ad affrontare e sconfiggere le loro paure e scoprendo che il bene vince sempre sul male.

Tutte le informazioni sono sul sito del Castello www.castellodigropparello.net