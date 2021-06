La Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia, evento nazionale giunto quest’anno alla sua 6^ edizione, si svolgerà il 26 giugno nei Borghi della rete aderenti all’iniziativa.



Turismo culturale - Un’evento di rinascita per i piccoli comuni: dopo mesi di lockdown e con una pandemia che ancora ci obbliga alla massima attenzione nel vivere la nostra socialità, organizzare un evento dedicato all’amore e la romanticismo è una sfida importante ma necessaria, poiché il rilancio turistico-culturale del nostro Paese e dei nostri borghi è strettamente legato anche agli eventi, elemento imprescindibile della strategia di attrazione di flussi turistici dei territori.



Via alla fantasia - Ogni borgo è al lavoro per predisporre il proprio programma della Notte Romantica: via libera, dunque, alla creatività e alla fantasia, per celebrare amore e romanticismo in una serata magica, dove riscoprirsi “romantici” nell’atmosfera dell’Italia dei Borghi. Quest’anno abbiamo pensato di inserire una novità , rappresentata dal Focus “Amore per l’Arte”, un invito a scegliere un’arte fra musica, teatro, poesia, danza, pittura, ecc. e su di essa far ruotare tutti gli eventi della serata.



A lume di candela - Dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, tutti i Borghi che proporranno l’evento saranno illuminati a lume di candela e offriranno un ricco programma di manifestazioni, iniziative ed eventi, tutti rigorosamente nel rispetto delle norme vigenti di distanziamento sociale e con la massima attenzione ad evitare assembramenti: attraverso il teatro, la musica, la danza, il cinema, mostre, concorsi vari e tanto altro, l’amore e il romanticismo saranno rappresentati e celebrati nelle piazze, nei palazzi e nelle vie dei Borghi.



Un delizioso dessert - Alcune iniziative saranno comuni: il dessert “Pensiero d’amore”: viene servito in tutti i ristoranti dei borghi che organizzano la Notte Romantica e come ogni anno è stato appositamente creato per la manifestazione da uno chef famoso: quest’anno a firmarlo Simone Rugiati, famoso chef-influencer e brand ambassador di Coltivatori di Emozioni, la piattaforma di social farming che è partner dei Borghi più belli d’Italia in varie iniziative di promozione e sviluppo delle tipicità dei territori.



Un bacio tassativo - Il consueto bacio di mezzanotte , coronato dal lancio nel cielo di migliaia di palloncini totalmente biodegradabili - suggellerà il la fine dell'evento.



Per maggiori informazioni: www.borghipiubelliditalia.it