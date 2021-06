Tutti pazzi per il glamping

La Subida di Cormons - Glamping a tutta vetrata e le altre tappezzate di libri, una comoda amaca e altrettanto comode poltrone esterne dove accomodarsi per dedicarsi alla lettura in tutta tranquillità, e nel silenzio più assoluto. Oppure nel Nido, la “piccola stanza nel bosco” dove ci si sente protetti come in un nido, tutta di legno con una parete in vetro, che può sparire ed aprirsi completamente su una valletta lussureggiante di piante secolari. O, ancora, accoccolarsi in un grande letto a baldacchino che troneggia nel fienile, dove il profumo rilassante del fieno concilia il sonno. Esperienze insolite e coinvolgenti sono quelle che propone La Subida di Cormòns, incantevole Country Resort fra vigne e i boschi del Collio goriziano, in Friuli Venezia Giulia, dove si può scegliere anche di alloggiare nella grande stanza tutta vetrate sospesa fra le cime degli alberi, o di fare un piacevole bagno tiepido nella vecchia vasca da bagno smaltata sistemata nel folto di alte felci, nel cuore del bosco. Natura, semplicità, raffinatezza, il lusso del meno, secondo la filosofia dell’ospitalità della famiglia Sirk, proprietaria del Resort.



Glamping di lusso sul lago – Direttamente affacciato sulla sponda del lago, con spiaggia privata, lo Sportcamping Rio Vantone di Idro è stato il primo - sette anni- fa ad attrezzarsi per il glamping su questo incantevole lago in provincia di Brescia, interpretandone in modo nuovo la vocazione per il turismo en plein air, oggi sempre più marcata. Amplissime, superattrezzate, molto ben arredate, ispirate a quelle dei safari, le sue tende glamping con grandi terrazze vanno dai 35 ai 105 mq. La più grande è la Jungle Lodge Deluxe, che in Africa sarebbe definita “Big Five Lodge”, con una terrazza panoramica di 30 m², che si sviluppa su due piani. Sempre a totale contatto con la natura sono anche i lodge di ultimissima generazione, in stile alpino contemporaneo ed essenziale, con mobili di design ed accessori come la lavastoviglie, l´aria condizionata e una ricercata illuminazione degli ambienti per una esperienza di vacanza glamping veramente con tutti i comfort. Sempre sul lago d’Idro, il Glamping Boutique di Anfo è una novità di questa stagione estiva. Varie le tipologie di tende fra cui poter scegliere, dalle Safari Tenten, completamente attrezzate che possono ospitare fino a 4 persone, alle più semplici e piccole Coco Couple, ideali per una copia. A disposizione degli ospiti anche cottage e piazzole per camper con vista lago.



In yurta nell’uliveto - Sul lago di Garda, il B&B Casa del Tempo Ritrovato di Pulciano (sopra Toscolano Maderno) mette a disposizione dei propri ospiti una grande yurta moderna, per un’inconsueta e coinvolgente esperienza glamping all’interno di un uliveto secolare con magnifica vista sul lago. Solo per due adulti, la yurta permette di svegliarsi con il profumo degli ulivi secolari, di fare rilassanti nuotate in una piscina di legno o di cullarsi in un’amaca nel grande giardino. Non prima, però, di aver gustato una ricca colazione biologica a buffet con pane e marmellate fatte in casa e olio locale, del quale Maria Paola Gabusi – la padrona di casa- è esperta conoscitrice.



Tende da re - E’ il primo glamping nato in Italia ed è tuttora uno dei più affascinanti e lussuosi: il Glamping Canonici di San Marco di Mirano, in provincia di Venezia, è immerso nella quiete della campagna, tra la Laguna Veneta e il fiume Brenta, dove i Dogi e le antiche e nobili famiglie veneziane avevano le loro dimore estive. Rispecchia la passione per la natura, per l’arredamento elegante e ricercato ma non convenzionale, la vocazione all’ospitalità intesa come condivisione ed incontro dei proprietari, viaggiatori appassionati. Si alloggia in lussuose tende inserite nel parco di una Barchessa seicentesca. Un’esperienza di vero lusso anticonvenzionale, all’interno di una tenuta agricola di 20 ettari.



Fra i vigneti e il mare – Profuma di natura e libertà l’accogliente Glamping Tenuta Poggio Rosso, che sorge all’interno dell’omonima azienda vitivinicola, su una dolce collina ad 800 m dal Golfo di Baratti e dall’area archeologica di Populonia, sul promontorio di Piombino. Circondati da olivi, vigneti e da macchia mediterranea gli ospiti vi vivono un’autentica e rigenerante esperienza country. Le belle ed ampie tende, superaccoglienti, sono fresche d’estate e calde nelle giornate autunnali: complete di ogni confort, hanno servizi privati e un ampio giardino privato. All’interno, le tende - con pareti e pavimenti in legno massello – hanno un arredamento country chic che dona un tocco glamour alla vacanza, un romantico letto matrimoniale a baldacchino e una grande veranda per il relax all’aperto.



La casa sull’albero – A confermare – se mai ce ne fosse bisogno- il boom degli alloggi en plein air fra le preferenze degli italiani per questa estate, non è un caso se anche nella rete di AirBnb, fra le case più desiderate quest’estate dagli italiani ci sia proprio una struttura en plein air, aerea e romantica, nel folto della natura: è Casa Barthel, una romantica casetta su un albero nella campagna alle porte di Firenze. Vivendo qualche giorno in questo inconsueto rifugio fra le fronde – ne sono convinti i proprietari- si assorbe l'energia della natura e ci si ricarica di positività. Confortevole e vintage, panoramica e intima, ben attrezzata e accogliente, regala colori e istanti indimenticabili, accompagnati dal profumo dei pini in cui è immersa.



Glamping all’Elba - Glamping anche all’Isola d'Elba, per assaporare l'isola in piena libertà ma con tutti i comfort. Varie le proposte, sia sul mare che verso l’interno. Gli ambienti rustici ma chic delle tende glamping della Tenuta delle Ripalte nell’omonima frazione di Capoliveri sono accoglienti, confortevoli e allo stesso tempo esotici, ideali per una vacanza open air senza farsi mancare nulla. Letti a baldacchino, servizi con doccia jacuzzi, cucine attrezzate e tanto altro tutto in uno stile unico e un design curato in ogni dettaglio, circondati dalla macchia mediterranea e dai boschi di pini marittimi per una privacy e silenzio.



Eco glamping nell’oasi naturale - Al Nabi Resort & Glamping si è totalmente immersi nella natura dei Laghi Nabi, la prima Oasi Naturale della Campania, nata dalla rigenerazione ambientale di ex cave di sabbia in stato di abbandono sul Litorale Domizio (CE). Un luogo “isolato dal mondo”, un esempio di turismo sostenibile, perché completamente parte dell’ambiente naturale, dove vivere benessere e avventure all’aria aperta. Gli ospiti provano l’originale esperienza di dormire in eleganti tende galleggianti o a bordo lago, dotate di tutti i comfort, oppure negli esclusivi Lodge sospesi sull’acqua e muniti di vasca idromassaggio esterna, per sognare sotto le stelle. Ventisei alloggi che coniugano la libertà del campeggio con i servizi e il lusso dell’hotel, fra cui non mancano bellissime Suite vista lago e vista giardino con Jacuzzi.