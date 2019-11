Nelle piazze di Trento tutta la magia del Natale

A Trento , dal 23 novembre 2019 al 6 gennaio 2020, ecco il Mercatino di Natale. Non c’è angolo della città in cui non si respiri l’atmosfera delle feste: il grande albero di Natale di Piazza Duomo, le casette di legno nelle storiche piazze Fiera e Battisti, le attrazioni per le famiglie in piazza Santa Maria Maggiore, le spettacolari luminarie e il trenino che passa per le vie del centro storico.

Oltre 90 casette di legno animano le storiche piazza Fiera e piazza Battisti e proprio qui si trova il meglio dell’artigianato alpino e dell’enogastronomia tradizionale locale. Addobbi natalizi con materiali naturali del territorio, decorazioni artigianali per la casa, sculture in legno scolpite. E ancora guanti, sciarpe e pantofole che riprendono i motivi tipici della tradizione locale, scaldamani e cappelli in lana cotta. Non mancano poi prodotti naturali per la cura di sé e il benessere della persona.

Eccellenze culinarie - Il Mercatino di Natale di Trento ospita anche eccellenze culinarie, tipicità della cucina tradizionale regionale da assaggiare o da acquistare come dolce ricordo della vacanza. Dai canederli preparati con speck o luganega, alla polenta da accompagnare ai buonissimi formaggi locali, tortel di patate, brezel farciti o sfiziosi panini gourmet. E poi strudel di mele, strauben, zelten e altri dolci tipici da abbinare al classico vin brulé e alle birre artigianali trentine, al brulé di mela, a tisane e cioccolate calde.

La Piazza dei Bambini - Natale è anche la festa dei piccoli e Trento ha loro dedicato loro un’intera piazza, Santa Maria Maggiore, che ospita la casa di Babbo Natale, con la slitta magica, i folletti che intrattengono i bimbi e il padrone di casa che dona loro i regali. Poco distante una struttura riscaldata accoglie i piccini con numerosi laboratori didattici e ricreativi focalizzati sul mondo della natura, mentre all’esterno si trova una piccola fattoria didattica e dei pony a disposizione per coccole e carezze! Attività e laboratori per i più piccoli anche dal mondo della solidarietà e del volontariato, per richiamare l’attenzione su temi importanti. Da non perdere anche il simpatico trenino di Natale che tutti i giorni accompagna grandi e piccini alla scoperta delle più belle vie del centro storico e degli angoli più suggestivi, utilizzando le fermate dislocate nella città.

Mercatino green e treni dedicati - Il colorato Mercatino di Natale di Trento è soprattutto verde, amico dell’ambiente, sensibile alle tematiche importanti della sostenibilità e del riciclo. L'energia elettrica utilizzata durante l’evento, ad esempio, viene interamente prodotta dalle centrali idroelettriche delle Dolomiti. L’attenzione verso l’ambiente si traduce anche nella mobilità sostenibile. Raggiungere Trento in treno è comodo e veloce, la fermata di riferimento è quella di "Trento" e dista dal centro storico appena 5 minuti a piedi. Inoltre, in occasione del Natale sono previsti treni storici speciali riservati ai visitatori del Mercatino, composti da locomotore elettrico d’epoca e carrozze degli anni ’50 e ’60.

Per maggiori informazioni: www.discovertrento.it