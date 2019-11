Tirolo: nel cuore delle Alpi un Natale scintillante

Festa in paese - A partire dal 22 novembre 2019 la musica natalizia inizia a risuonare per le piccole vie del paese e il dolce profumo di kiachl, caldarroste e zucchero caramellato accompagna invita alla scoperta di un originale mercatino di Natale. Decine di bancarelle di artigiani e agricoltori della regione propongono tante idee per i regali o per addobbare la casa per le feste, realizzate con materiali naturali come legno, lana, paglia o terracotta, ma anche preziosi e delicati come il vetro. Un dolce angolo è dedicato alle golosità tipiche del Natale di questa regione: Kirchtagskrapfen, pan di zenzero, vin brûlé, punch, krapfen, caldarroste, Kiachln con crauti o mirtilli, le tipiche Schnaps o formaggi regionali.



Lo zoo delle carezze - Natale è la festa dei bambini e Hall in Tirol dedica loro un programma speciale. Lo Streichelzoo, lo zoo delle carezze, li aspetta per coccolare le pecorelle e le caprette e fare un giro in groppa a un simpatico pony. Un cantastorie li attende sulla scalinata della piazza principale per ascoltare tante fiabe della tradizione tirolese e partecipare a laboratori creativi, in cui potranno divertirsi a realizzare con le loro mani piccoli doni di Natale. Il 6 dicembre 2019 grande festa in centro storico con l’arrivo di San Nicola. Angeli e pastori lo accompagneranno, mentre farà il suo ingresso nel mercatino, dove terrà il tradizionale discorso e canterà le canzoni natalizie insieme ai bambini.



Il mondo Swarovski - Poco lontano, a Wattens, la fest continua ai Mondi di Cristallo Swarovski, quest’anno ancora più splendenti nel periodo natalizio. Dal 29 novembre 2019 al 6 gennaio 2020 il Festival delle luci racconterà la fiaba invernale più scintillante delle Alpi: arpe luminose producono armoniosi suoni e fanno illuminare i magici in un’installazione interattiva, affascinante e coinvolgente. Un paesaggio dove luci musica e milioni di cristalli interagiscono, creando un’atmosfera incantata. Per l’occasione gli orari di visita saranno prolungati: entrate dalle 8.30 alle 21, con ultimo ingresso alle 19.



