Nel Viterbese grande festa per gli asparagi

In questo tratto dell’Alto Lazio,

l’asparago

’olio extravergine d'oliva DOP.

è conosciuto come il “mangiatutto”; matura già nel mese di gennaio in grande quantità e di ottima qualità: anche in questo caso vale la regola che il vecchio proverbio applica al maiale, ovvero non si butta via niente. La sagra è una bella occasione per scoprirlo insieme alle altre perle della gastronomia del territorio, a partire dallIl ricco menù prevede antipasto con formaggi e salumi di Canino e bruschette con paté di asparagi, pasta con salsiccia e asparagi, spezzatino con crema di asparagi e braciole di vitella panate al forno con asparagi conditi con olio DOP.

La sagra è anche una piacevole occasione di

divertimento

: sono in programma il mercatino vintage, per chi ama curiosare tra le bancarelle, le mostre di pittura e gli spettacoli teatrali, e ancora giochi equestri, esibizioni di street band, l’elezione dell’asparago più originale della festa e la cottura della frittata più grande del mondo. Un occhio di riguardo è riservato ai bambini con gonfiabili, battesimo della sella, trucca-bimbi, musica e animazioni loro dedicate.

Ma Canino è anche

storia

Alessandro Farnese,

Luciano Bonaparte,

quartiere medievale

Necropoli di Vulci

Castello dell’Abbadia.

: il borgo ha dato i natali adin seguito diventato papa Paolo III; qui visse e fu sepolto insieme alla famigliail fratello di Napoleone. Domenica 10 aprile sono in programma numerose visite guidate alla scoperta del centro storico e dei suoi dintorni, con le suggestive sfilate del corteo storico e degli sbandieratori. Tra le bellezze da ammirare ci sono il palazzo Bonaparte, la fontana Farnesiana, il palazzo del Municipio e ilchiamato “Le Buche”. Partendo da Canino, inoltre, è possibile andare alla scoperta di un territorio ricco di storia, che conserva veri e propri gioielli come lee il

