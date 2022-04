Le sagre gustose per il weekend delle Palme

Le fioriture di parchi e giardini stanno mostrando il loro lato più affascinante, mentre i patiti dei gusto trovano pane per i loro denti in molti luoghi d’Italia. Segnaliamo qui alcuni appuntamenti in programma per il secondo weekend di aprile, da venerdì 8 a domenica 10 aprile.

RED BULL REINE BLANCHE 2022, Valtournenche, Valle d’Aosta

Red Bull Reine Blanche,

– Arriva un nuovo evento, erede goliardico del mitico “Azzurrissimo” di Breuil-Cervinia e della ”Reine Blanche”: lain programma sulle piste da sci di Valtournenche sabato 9 aprile. È una discesa libera aperta sia agli sciatori che agli snowboarder, con partenza dal Colle Superiore Cime Bianche e arrivo a Salette. La formula è "ibrida": la prima parte del percorso viene affrontata in gruppo... di corsa, scarponi ai piedi! Solo in cima alla salita che conclude questa sezione i partecipanti possono inforcare gli sci o la tavola per buttarsi a capofitto in direzione di Valtournenche lungo i 6 chilometri di pista che portano al traguardo di Salette (2'245 m). La manifestazione è votata innanzitutto al divertimento: spirito goliardico assicurato prima, durante e dopo la folle discesa, con un after party musicale con dj set, che chiude l’evento. Info e iscrizioni: www.redbull.com/it-it

LANA IN FIORE - Lana (Bolzano) Alto Adige –

Continua per tutto il mese, fino a domenica 30 aprile, la manifestazione dedicata alla primavera tra le cime alto-atesine nello splendido scenario dei meleti in fiore. Proprio le mele sono protagoniste, insieme alle erbe selvatiche, a Lana, a pochi chilometri da Bolzano: sono in programma escursioni, workshop creativi, corsi di cucina e di decorazione, passeggiate a tema nella natura e tanto altro ancora. Una particolare attenzione è riservata alla gastronomia, ad esempio con “Sapori del Maso”, in calendario sabato 23 aprile, in cui assaggiare i prodotti freschi e di ottima qualità di una cinquantina di contadini locali. I ristoranti di Lana propongono gustosi menu alle erbe selvatiche secondo ricette antiche e moderne, da accompagnare con un buon bicchiere di vino altoatesino. Sabato 30 aprile è da non perdere KränzelZeit – Picnic.Cultura, nei sette giardini della Tenuta Kränzelhof di Cermes. Informazioni: www.merano-suedtirol.it

FESTIVAL DEL FORMAGGIO, Campo Tures, Alto Adige

– Un’occasione in cui godersi il miglior formaggio di montagna: da venerdì 8 a domenica 10 aprile convergono a Campo Tures, in Valle Aurina, oltre 100 produttori caseari d'Italia e d'Europa, per presentare un migliaio di formaggi diversi. L’occasione è offerta dal biennale Festival dei formaggi, l’evento caseario più importante dell’arco alpino, una gustosa tre giorni con ampia scelta di espositori e prodotti, arricchita da un programma d’intrattenimento per tutte le età. Oltre a chef d’eccezione pronti a creare deliziosi piatti a base di formaggio, ci sono gli esperti del buon gusto con speciali degustazioni e appuntamenti giocosi per i bambini. L’evento si svolge nel nuovo Padiglione della musica in centro a Campo Tures. Informazioni: www.kaesefestival.com

SONDRIO TI PRENDE PER LA GOLA – Sondrio

– Appuntamento sabato 9 e domenica 10 aprile per un weekend di passeggiate da fare in libertà o in compagnia di una guida “speciale”, abbinando degustazioni e assaggi dei rinomati prodotti della Valtellina a inediti tour tra le meraviglie del centro urbano e del territorio circostante. Ci sono, ad esempio, gli assaggi open-air sulla passerella ciclopedonale delle Cassandre, collegamento aereo mozzafiato che unisce le frazioni di Mossini e Ponchiera, sopra uno dei luoghi naturali più affascinanti di Sondrio (le Cassandre del Mallero), fino a oggi “invisibili”. Oppure c’è la “Selfie bike” fino alla Big Bench, la panchina gigante immersa nella natura a pochi colpi di pedale dalla città. Oppure i wine-tour lungo i terrazzamenti vitati che circondano la città, in e-bike o a bordo delle auto elettriche, o ancora le passeggiate “guarda, ascolta e gusta” per approfondire l’eredità storica e culturale della città e del suo territorio. Da non perdere, inoltre, nei bar e ristoranti della città, i menu a tema creati per l’occasione con le eccellenze dell’enogastronomia locale. INFO: www.visitasondrio.it

MESSER TULIPANO - Castello di Pralormo (Torino) –

Il castello celebra la fioritura dei tulipani con un evento, giunto alla sua edizione numero 22, che si protrae per un mese intero, dal 1° aprile al 1° maggio, e che trasforma i giardini del maniero in un tripudio di colori grazie alle corolle di 100.000 tra tulipani e narcisi. L’evento botanico ospita, come da tradizione, un nuovo piantamento, rinnovato nelle varietà e nell’aspetto: ci sono aiuole di diversa forma, progettate con particolare attenzione per conservare l’impianto storico e prospettico del parco, pur trasformando il parco all’inglese in un vero giardino incantato. Sono allestite per l’occasione alcune mostre a tema, quest’anno dedicate a “Le farfalle”. Un’ampia zona è riservata al giardinaggio e alle eccellenze enogastronomiche del territorio, con possibilità di fare shopping e gustose degustazioni. Il parco offre zone pic-nic, mentre nei negozi del paese c’è la possibilità di acquistare e degustare i prodotti delle cascine locali. Per orari e prezzo dei biglietti: www.castellodipralormo.com.





FESTA DI PRIMAVERA - Medicina (Bologna)

– Appuntamento alle porte di Bologna sabato 9 e domenica 10 per un weekend festoso all’insegna della bella stagione, in cui le strade del centro storico si animano della presenza del mercato con le esposizioni floreali dei vivaisti e le creazioni di associazioni e hobbisti; non mancano gli stand gastronomici e tanti momenti di intrattenimento, con bolle di sapone e laboratori di pittura per i più piccoli. Inoltre, dal 2 aprile all’8 maggio, è in programma la mostra “Rinascite: incontro tra gli erbari seicenteschi e i fiori dipinti” di Fabio Chiodini, allestita al Museo Civico e Pinacoteca Aldo Borgonzoni. Per informazioni: facebook.com

SAGRA DELLA PAGNOTTA PASQUALE - Sarsina (Forlì Cesena) -

La pagnotta è un tipico dolce di Sarsina e dintorni, che un tempo s'identificava con la stessa festività pasquale ed allietava anche la tavola dei più poveri: la sagra, in programma nelle domeniche 3 e 10 aprile, è l’occasione perfetta per scoprire questo prodotto tipico della media vallata del Savio. La sagra si svolge per tradizione nelle due domeniche che precedono la Pasqua quando i forni locali preparano grandi quantità di queste particolari pagnotte, mentre piazza Plauto e le vie adiacenti ospitano un mercato organizzato dalla Pro Loco, nel quale si trova ogni tipo di prodotto, dalla gastronomia tipica all'artigianato e agli oggetti prodotti da artisti, ma anche fiori e capi d'abbigliamento, Ci sono anche intrattenimenti musicali fissi e ambulanti con una sezione dedicata ai bambini e uno stand dedicato alle specialità romagnole. Informazioni: www.prolocosarsina.it.

OSTIACHOCOLATE, #unmaredicioccolato, Ostia (Roma) –

Cioccolato e dolcezza a gogò da venerdì 8 a domenica 10 aprile sul litorale romano di Ostia per il golosissimo evento OstiaChocolate, #unmaredicioccolato. Appuntamento in piazza Anco Marzio, dove dalle 10.00 alle 22.00 i mastri cioccolatai provenienti da tutta Italia realizzano i loro squisiti capolavori dalle molteplici forme e fragranze. Dalla cioccolata al peperoncino a quella vegan, dalle praline ai cioccolatini, alle creme spalmabili e, ovviamente, essendo a pochi giorni dalla Santa Pasqua, uova di purissimo cioccolato rigorosamente realizzate a mano. L’ingresso a OstiaChocolate è gratuito. Informazioni www.romachocolate.it.

FESTA ALL'ITALIANA DEI MONTI DAUNI, Lucera (Foggia) -

Appuntamento da giovedì 7 a domenica 10 aprile con questa bella sagra, giunta alla sua quinta edizione. In Piazza Matteotti, di fronte alla Villa Comunale, si possono trovare prodotti tipici, artigianato di qualità, antiquariato, oggetti per la casa, cioccolato e agricoltura, tutto rigorosamente con marchio italiano. C’è anche la mini ruota panoramica per il divertimento dei bambini. INFO: https://www.facebook.com/groups/307082493022253