Monteriggioni: il borgo che “di torri si corona” celebra il Medioevo

Negli ultimi due-tre anni il format della festa ha avuto una svolta, caratterizzandosi per una maggiore condivisione con i soggetti del territorio, per la durata (concentrata in un solo fine settimana lungo) e per i prezzi “popolari” riservati ai non residenti, mentre l’ingresso è gratuito per i residenti del Comune di Monteriggioni. Precede l’avvio della festa vera e propria un grandioso banchetto medievale (prenotazione obbligatoria), attraverso il quale rivivere il fasto di una cena al castello, tra raffinate pietanze medievali e intrattenimento: l'appuntamento è per giovedì 3 luglio.