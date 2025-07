Lazio: un tuffo nella storia a Bassano Romano

Il piccolo centro di Bassano Romano, nel Lazio, in provincia di Viterbo, dimostra che esiste un modo divertente e anche gustoso di leggere la storia. Da venerdì 4 a domenica 6 luglio il borgo si trasforma in una macchina del tempo, con spettacoli di tamburi e bandiere, cortei storici e, non ultimo, tante cose buone da mangiare e da bere, per scoprire il lato più vivo e più gustoso della storia, con i Mercatini seicenteschi e le taverne grandi protagonisti di una festa colorata e conviviale.