Milano: un unico grande evento per Milan Games Week & Cartoomics

Due grandi eventi “as one”: Milan Games Week e Cartoomics si riuniscono nei padiglioni 8/12 di Rho Fiera Milano da venerdì 12 a domenica 14 novembre per un evento imperdibile: ci sono le celebrazioni per i 60 anni di Diabolik, gli showcase Machete Gaming con Lazza e Young Miles, tornei di ogni tipo e una distesa di oltre 2mila mq con console di ultima generazione per provare i videogame più nuovi. Non mancano i fumetti di ogni tipo, i cosplayers e sessioni di giochi in scatola e di ruolo. L’evento è dal vivo e in piena sicurezza e nel rispetto delle normative anti-Covid.