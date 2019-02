Milano, Roma e Fiesole, per un mese Città dei Gatti

Domenica 17 febbraio è la Giornata Nazionale del Gatto, ufficialmente dedicata ai nostri cari mici e a tutti gli amanti di questo tenero e simpatico animale. In occasione dell’’edizione 2019 torna per il secondo anno consecutivo “La Città dei Gatti”, la rassegna dedicata alla cultura felina con mostre, concerti, rassegne e incontri letterari a tema organizzata a Milano, Roma e Fiesole da UrbanPet in collaborazione con la Fondazione Franco Fossati, Feliway®, MediCinema Italia Onlus e la rivista Gatto Magazine. Il calendario di iniziative prende il via sabato 16 febbraio.

In apertura di manifestazione è in calendario un’anteprima dedicata al rapporto tra cinema e gatti presso la sala Medicinema dell’Ospedale Niguarda con una minirassegna in collaborazione con la Fondazione Cineteca Italiana di Milano. La precede un incontro con esperti ed etologi. Si prosegue poi con il grande evento d’apertura domenica 17 febbraio, alle ore 17.00, presso WOW Spazio Fumetto con l’inaugurazione della mostra “100 di questi Felix” dedicata ai 100 anni di Felix The Cat e con la consegna del premio UrbanCat a Edoardo Stoppa, l’amico degli animali e inviato di “Striscia la Notizia”, per il suo impegno in difesa degli animali. Il premio UrbanCat Anna Magnani è invece assegnato all'Associazione Dimensione Animale.



Il programma prosegue per quattro settimane fino al 17 marzo, con tanti appuntamenti a partire dal fantastico Concerto in Miao del 24 febbraio presso WOW Spazio Fumetto che propone un insolito programma formato da duetti e brani musicali ispirati ai gatti e composti da grandi compositori come Mozart, Rossini e Ravel. Ci sono poi le proiezioni presso il Crazy Cat Cafè ai laboratori di disegno, i contest fotografici, gli incontri con veterinari ed etologi: tanti eventi da non perdere all’insegna della felinità. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.



Il programma in continuo aggiornamento di tutti gli eventi, tanto di Milano quanto di Roma e di Fiesole, è disponibile sul sito www.lacittadeigatti.it.