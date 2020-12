Milano: nuove Storie Digitali con il Museo della Scienza 

Continua la pubblicazione online di nuovi contenuti originali in forma digitale per scoprire le collezioni del Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano . Le Storie Digitali @Museoscienza sono un progetto nato per raccogliere le esperienze e le narrazioni che, attraverso i linguaggi del digitale, valorizzano e rafforzano le collezioni, i temi, le metodologie educative, l’attualità scientifica. Anche durante il periodo di chiusura, reso indispensabile dalle necessità di contenere l’epidemia di Covid-19, il Museo continua a dialogare con il suo pubblico, grazie alle opportunità offerte dai mezzi digitali: il palinsesto di contenuti, storie e documentari si arricchisce di nuovi appuntamenti e del documentario “Meccanica di una Mostra”, che racconta in undici puntate come sono nate le Gallerie di Leonardo.

Un documentario in undici brevi puntate per scoprire come sono state allestite le Gallerie di Leonardo, all'interno del museo milanese. Foto: Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, Milano.

“Meccanica di una Mostra” è articolato in undici brevi puntate, messe online ogni lunedì a partire dal 21 dicembre sul sito Web e sui canali social del Museo, nell’ambito del palinsesto di Storie Digitali. Il 10 dicembre, per celebrare il giorno del compleanno delle Gallerie, invece è stato pubblicato l’episodio 0, una vera e propria ouverture, che riassume in pochi minuti i lunghi mesi di intenso lavoro che hanno portato alla realizzazione di questa sezione del Museo e che vengono esplorati in dettaglio nelle puntate successive. Tutti gli episodi, dopo la pubblicazione, possono essere fruiti in qualunque momento lo si desideri, per un totale di circa 85 minuti complessivi. I filmati ripercorrono alcuni dei momenti salienti dei lavori e ci portano dietro le quinte di un importante lavoro di transizione, cominciato nell’estate 2018, quando la storica Galleria Leonardo ha chiuso i battenti ed è stata smantellata per fare posto al nuovo progetto. Conosceremo il lavoro incessante di conservatori, restauratori, curatori, designer, allestitori, trasportatori, educatori, esperti di organizzazione, comunicazione e media digitali, quotidianamente all’opera dietro le quinte del Museo: nel documentario abbiamo la possibilità di vederli in azione.

Storie Digitali @Museoscienza raccoglie l’eredità di #storieaportechiuse, il format che ha tenuto compagnia alle persone durante i mesi del primo lockdown attraverso la pubblicazione di 150 storie originali che hanno superato i 4 milioni di visualizzazioni, e ne prosegue il cammino introducendo nuovi temi e contenuti e raccontandoli a 360° facendo leva sui diversi linguaggi del digitale. Le rubriche di Storie Digitali sono di tre tipologie: il lunedì #StorieScelte, dedicato a un contenuto a scelta tra i temi, format e linguaggi digitali del Museo per un’esperienza interattiva o una storia di scienza; il mercoledì è la volta di #StorieAttualità con Barbara Gallavotti, giornalista scientifica, consigliere per il coordinamento scientifico del Museo; il sabato sono invece in palinsesto approfondimenti con #StorieInPodcast.

Oltre alle diverse puntate del documentario “Meccanica di una Mostra”, tra gli appuntamenti del mese di dicembre sono da segnalare:

Sabato 12 dicembre- #StorieInPodcast - La scoperta del Cielo - “Cosmonauti; il programma spaziale sovietico degli anni Cinquanta e Sessanta - seconda parte” - Il 12 aprile 1961 il cosmonauta sovietico Yuri Gagarin è il primo uomo a andare nello Spazio; gli bastano 108 minuti di missione e una sola orbita attorno alla Terra per entrare nella leggenda. Dal momento in cui Gagarin atterra sano e salvo diventa possibile immaginare un’umanità in grado di superare i confini terrestri. Dopo di lui arriveranno altri uomini e altre donne che con enorme coraggio e dedizione apriranno la strada che verso la Luna, la Stazione Spaziale e, forse, a Marte.

Lunedì 14 dicembre - #StorieScelte - Toti Submarine VR Experience: come nasce un racconto in realtà virtuale - Racconto del dietro le quinte di come è nata l’app che ci porta a bordo del sottomarino Enrico Toti attraverso un’avventura interattiva in realtà virtuale.

Mercoledì 16 dicembre - #StorieAttualità - Barbara Gallavotti, giornalista scientifica, si interroga settimanalmente su tematiche legate all’attualità scientifica e all’emergenza Covid-19.

Sabato 19 dicembre - #StorieInPodcast - La scoperta del Cielo - “La corsa per la Luna; tragedie e trionfi dei progetti di conquista - prima parte”

Tutti i contenuti di Storie digitali sono fruibili sul sito www.museoscienza.org e sui canali social Facebook, Instagram, Twitter e Youtube.