Bellaria-Igea Marina: di sabbia o di ghiaccio, i presepi più belli

Il progetto di installazioni urbane nasce dalla sinergia tra Fondazione Verdeblu e Amministrazione Comunale in un connubio fra tradizione e innovazione. La proposta prevede tante novità: ci sono gli scultorei presepi in sabbia e ghiaccio più grandi d’Italia, il presepe in stile marinaro lungo la banchina del porto canale, l’esposizione intitolata “L’arte nel cuore” con opere pittoriche degli artisti locali all’interno dei tini posti in Piazzale don Minzoni; la fiabesca Snow Globe di piazza Matteotti e un’altra new entry, l’“Albero dei desideri” in piazzale Gramsci.



Bellaria Igea Marina guarda con ottimismo, ma anche senso di responsabilità all’evolversi della situazione sanitaria e a un eventuale allentamento delle misure anti contagio. Pronta comunque a regalare, anche direttamente a casa, un assaggio delle proprie atmosfere con dirette streaming sui social: la prima è prevista il giorno dell’inaugurazione delle installazioni, nel pomeriggio di domenica 6 dicembre sui canali Facebook di Bellaria Igea Marina alle ore 15,00.



In particolare spiccano i due presepi di grande impatto, a cominciare dalle loro dimensioni: il presepe di sabbia e la Natività di ghiaccio. Il primo, allestito in viale Ennio, e visitabile dal vivo, con le sue centoventi tonnellate di sabbia, è frutto del lavoro di un nutrito staff di scultori, tra cui Michela Ciappini, Gianni Schiumarini, Andrea Gaspari, Susanne Paucker, Franco Daga, rappresenta l’evoluzione dei classici presepi di sabbia, dai quali però si differenzia perché è situato all’interno di una struttura costruita con le “americane”, le strutture dei palcoscenici, alle quali sono agganciate le classiche luci degli spettacoli teatrali, chiamate le teste mobili. Inoltre, un maxischermo ledwall permette di cambiare lo sfondo della Natività rendendo ancora più spettacolare l’allestimento.



Il Presepe di Ghiaccio è invece il più grande in assoluto a livello nazionale. Composto da ben 2.520 chili di ghiaccio, con statue alte fino a due metri, è realizzato da Michela Ciappini, campionessa italiana di scultura su ghiaccio 2019, e rappresenta in chiave moderna quattro scene della quotidianità: la vitalità, la diversità, la cura e l’abbraccio. Per evitare assembramenti di pubblico e permettere l’accesso in totale sicurezza, è stato creato un percorso botanico che intrattiene le persone rallentandone l’afflusso davanti alle vetrate di ghiaccio.



L’Amministrazione Comunale ha inoltre predisposto un progetto di luminarie extra, messe a disposizione di realtà commerciali e produttive. L’iniziativa ha registrato un’importante adesione, con un centinaio di attività che ne hanno richiesto l’installazione. In aggiunta, per rendere il Natale ancor più dolce, sono stati predisposti quadri in pvc raffiguranti scene dell’estate a Bellaria Igea Marina, messi a disposizione dei titolari di locali commerciali al momento inutilizzati e posizionati davanti alle saracinesche abbassate.

“In un anno particolare, abbiamo fortemente voluto dare un segnale di presenza, di vicinanza, di speranza. In primis verso i nostri concittadini, ma anche con la volontà di presentare, laddove ve ne siano le condizioni, una città bella, accogliente e attrattiva agli occhi dei visitatori delle località limitrofe o anche ospiti provenienti da fuori. Tutto questo si è concretizzato in un insieme di iniziative in cui convivano sicurezza e percorsi emozionali tra tradizione e innovazione: valori di cui le nostre comunità hanno bisogno oggi più che mai”, è la riflessione congiunta del Sindaco Filippo Giorgetti e dell’Assessore al Turismo Bruno Galli.