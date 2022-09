Milano: Mypersonaltrainer Days, due giorni di fitness e sana alimentazione

Un intero weekend in cui ridare equilibrio e benessere al corpo e alla mente, nel verde di Parco Sempione, nella sede del Dazio Doganale di Levante e nelle alle aree outdoor adiacenti. Circa 100 appuntamenti gratuiti per scoprire i migliori workout e pratiche wellness di tendenza, talk con esclusivi personaggi dello sport e del benessere, consulti medici gratuiti.

L’evento, firmato dallo staff editoriale e dalla squadra di fitfluencer di

Mypersonaltrainer

MYPT Urban Walk,

camminata veloce di 5 chilometri,

, il brand punto di riferimento per gli amanti di uno stile di vita sano e attivo, con un pubblico di oltre 11 milioni di utenti unici online e 2,7 milioni di fan sui social, è patrocinato dal Comune di Milano e dà il via alla primaunaadatta a tutti, che parte sabato 1° ottobre alle ore 11:30 dall’Arco della Pace, ed è guidata dall’atleta olimpico Matteo Giupponi, sul podio agli Europei 2022 nella marcia, con tre momenti di allenamenti mirati e tips a cura dei trainer di Mypersonaltrainer.

Sabato 1 e domenica 2 ottobre

Edoardo Stoppa

il palco dei Mypersonaltrainer Days (Dazio di Levante, piano terra) è animato da incontri con grandi personaggi e atleti d’eccezione, moderati da, presentatore appassionato di sport, ambiente e sostenibilità, e dedicati all’’importanza dello sport e dell’esercizio fisico per una vita in salute ed equilibrata.

Il primo appuntamento è

sabato

ore 11.30

Filippo Tortu,

alle ore 12.00, Federica Panicucci,

allecon il velocista, medagliato Olimpico,che ripercorrerà la sua vita e i suoi successi insieme al pubblico dei Mypersonaltrainer Days: dal trionfo ai Giochi Olimpici di Tokyo nel 2021, con la staffetta dei 4x100, al tempo eccezionale, stabilito ai Mondiali di Oregon 2022, che gli è valso il titolo di secondo italiano più veloce di sempre sui 200 metri piani, alle spalle del primatista europeo Pietro Mennea, fino al bronzo sui 200 metri piani agli Europei di Monaco di Baviera questa estate. A seguire,volto noto e amatissimo della televisione, sarà protagonista di una chiacchierata sul benessere quotidiano, sui segreti per raggiungerlo e per volersi bene ogni giorno.

Alle ore 12.30

Jill Cooper,

14:30 Jill Coope

Freedom

ore 16.30 d

Gaia Missaglia.

è la volta della personal trainer statunitenseregina del fitness, che spiegherà come mantenersi in forma ad ogni età e i piccoli segreti per vivere meglio. Nello stesso giorno aller condurrà una sessione di, un’attività outdoor di silent fitness, inno al movimento. La rivoluzione del calcio femminile sarà il tema affrontato alleall’allenatrice di calcioDal 2009 lavora come Istruttrice Scuola Calcio e Motricista presso il Milan Junior Camp ed è autrice con Francesca Maria Gargiulo del libro "Voglio fare la calciatrice".

Alle ore 17

l’apneista Anna Seddone

appuntamento con, creatrice del metodo "Fullbreathing", un sistema integrato di tecniche di respirazione volto a trarre la massima utilità dal respiro. L’autrice del libro “Il Respiro nell’Apnea” terrà un approfondimento dedicato alle molteplici possibilità di allenare mente e corpo con il respiro.

Tra gli ospiti di Mypersonaltrainer Days, è attesa la partecipazione di

Lamberto Bertolè,

Stefano Gobbi,

Carlo Mandelli,

Lucia Blini,

Edoardo Stoppa

Assessore al Welfare e Salute del Comune di Milano eResponsabile Direzione Sport dei Territori di Sport e Salute, che insieme aamministratore delegato di Mondadori Media,vicedirettore di Sport Mediaset, einaugureranno l’evento sabato 1 ottobre.

Domenica 2 ottobre

ore 10

Sabina Fasoli

Alle 10.30

Joanna Borella,

Alle ore 12

Iader Fabbri

si aprirà allecon, psicologa e sessuologa, che attraverso i social condivide contenuti sull’educazione sessuale in modo chiaro e comprensibile, per divulgare una sessualità̀ il più appagante, sicura e consapevole possibile.sarà la volta dell’allenatrice di calcionota come Mister Jo, che racconterà del calcio come risorsa di vita e benessere. Seguirà l’intervista con la ginecologa Ambra Garretto che darà risposte intime per ragazze di ogni età, affrontando tematiche e domande sulla sessualità senza tabù.sul palco, biologo nutrizionista e divulgatore scientifico, autore di “L’indice di Equilibrio". Si parlerà di nutrizione e di un concetto chiave del suo libro: “Come, cosa e quando mangiamo è più importante di quanto mangiamo”.

Appuntamento alle ore 14

Sara Compagni,

Alle ore 15

Arianna Talamona,

Alle ore 17

Michela Coppa,

ore 18

Linda Cerruti

conla body coach fondatrice del profilo instagram Postura da Paura, che approfondirà l’importanza di una corretta postura per il benessere generale di tutto il corpo e non solo.sarà la volta dila campionessa paralimpica di nuoto. Nel talk il racconto della storia di questa grande sportiva e della sua incredibile carriera.l’incontro conla conduttrice televisiva oggi insegnante di yoga che spiegherà come mangiare sano, senza privazioni.A chiudere l’evento allela campionessa di nuoto sincronizzatocon cui si parlerà dei valori dello sport e del suo impegno a vincere i pregiudizi, in particolare contro le donne.



Nel corso delle due giornate, nelle due aree di Parco Sempione adiacenti ai Dazi dell’Arco della Pace,

un palinsesto di attività a disposizione

ginnastica posturale, corsi di respirazione, yoga, total body, pilates, GAG, functional training, revoring di coppia, zumba, workout AMRAP, total tone, stretching, silent fitness.

dei tanti amanti dello sport, a cura dei fitfluencer di Mypersonaltrainer e di alcuni dei più celebri personal trainer, tra cui Paolo Zotta.Tra i corsi:

Per partecipare alle classi è necessario prenotarsi sul sito dedicato https://www.my-personaltrainer.it/myptdays22 dove è possibile consultare l’intero programma.

Mypersonaltrainer Days riserverà una forte attenzione al mondo della salute e del benessere anche attraverso talk dedicati alla prevenzione e al corretto stile di vita, nel quale lo sport riveste un ruolo fondamentale.

Inoltre ci saranno corner esperienziali pensati in collaborazione con brand importanti del mondo del benessere: Zambon, Centro Diagnostico Italiano, Eridania, Ente per il Turismo Croato, Ibsa, Giuliani, Gold's Gym, My Benefit, Tescoma, Alpro, Esi, Foodspring, K-Well, Lete, Lycia, Yoga Essential.

Info e prenotazioni su: https://www.my-personaltrainer.it/myptdays22