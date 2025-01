Milano: Light Cycles, passeggiata serale tra luci magiche

Ogni installazione racconta una storia e invita alla contemplazione, alla scoperta e al dialogo con l'ambiente circostante. Il percorso si apre con “Crystal Grove”, un’installazione ispirata a studi secondo i quali gli alberi comunicano tra loro in vari modi. I messaggi luminosi che si diffondono da un albero all’altro invitano i presenti a scoprire il loro linguaggio segreto che rivela la perfetta armonia della natura. Poco oltre si incontra “Forest Frequencies”, in cui la natura suona come un’orchestra: il tempo si ferma, i colori vivaci e le onde sonore pulsanti amplificano lo spazio, trasmettendo un senso di armonia vitale. “(In)visible” è invece l’invito a un viaggio che svela le meraviglie di schemi inediti e ritmi nascosti del mondo naturale. Particolarmente suggestivo è “Into The Sunset”, un’installazione che invita il visitatore a camminare verso il tramonto, immerso in raggi infiniti, per vivere la foschia dorata in un momento indimenticabile di colori caldi e musica avvolgente. Difficile resistere alla tentazione di catturare l’immagine di se stessi in silhouette sullo sfondo cangiante della grande sfera che rappresenta il globo solare, per una foto davvero speciale. Infine, “The Hearth” ricrea il calore di un falò, cuore pulsante della terra, attorno cui gli spettatori sono invitati a raccogliersi per un coinvolgimento totale dei sensi.