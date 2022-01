Milano: inizio d'anno al Museo della Scienza

Ufficio stampa

Continuano, fino a domenica 9 gennaio, le attività del Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, legate all’iniziativa MuseoNatale: il Museo è sempre aperto dalle ore 9.30 alle ore 18.30 con una grande offerta di attività per adulti e bambini, alcune delle quali incluse nel biglietto di ingresso. Ci sono le visite guidate alle Gallerie Leonardo per famiglie con bambini 5-8 anni, l’apertura dell’i.lab Leonardo con il percorso dell’affresco in parete, l’apertura del nuovo laboratorio Future Inventors dedicato all’apprendimento delle STEM attraverso la sperimentazione di suoni e immagini, la riapertura dell’i.lab Matematica con la nuova visita La matematica nascosta e la ripartenza delle visite guidate all’interno del sottomarino Enrico Toti.