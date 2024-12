Milano, Holiday Top Stop: le Feste al Museo della Scienza

Per i ragazzini più grandi, nella Virtual Zone ci sono invece le Free Climbing Experience VR, una simulazione realistica di arrampicata, e Dune Experience VR, un viaggio in realtà virtuale a bordo di un ornitottero, un fantascientifico velivolo con il quale sorvolare i deserti del pianeta Arrakis come nel celebre film Dune. Il laboratorio Future Inventors è invece il luogo in cui i partecipanti si immergono nell’arte digitale, tra sound art e proiezioni interattive. I ragazzi dai 10 ai 14 anni possono mettersi nei panni dell’equipaggio di astronauti in missione sul Pianeta Rosso nel laboratorio Base Marte, che ricrea una base marziana come scenario innovativo per sperimentare le STEM attraverso un inedito gioco di ruolo dal vivo.