Bellaria Igea Marina: un Natale e Capodanno pieni di divertimento

Infine, a coronamento dell’anno, torna a grande richiesta il Capodanno diffuso, il format che propone un festeggiamento dell’ultima sera dell’anno con sette palchi di musica e intrattenimento, dislocati lungo il viale pedonale P. Guidi. Il 31 dicembre, il centro cittadino diventa lo scenario di una grande discoteca a cielo aperto che coinvolge i partecipanti all’interno di un percorso musicale con diverse situazioni musicali per ogni gusto ed età. I festeggiamenti cominciano già dalle ore 20.30 con il Capodanno dei bambini, in Piazza Matteotti con i “Cartoon & Cosplay Party”. A seguire, dalle ore 23.00 partono i Concerti: dal Palco della Stazione con il “Grande Evento Moreno Il Biondo”; al “Dj Set Space Invaders” con Mattia Vocalist e Ludmilla & Melissa dancers presso il Palco Le Vele; proseguendo verso il Palco di Via Pascoli con i “Margò80”; il talentuoso violinista “Pierpaolo Foti con dj set” al Palco altezza via Terreno; “l’Hit Parade Party di Radio Bruno” a poca distanza presso il Palco angolo via Dante e il comico “Omar Fantini insieme a I Poveri di Sodio” che si esibisce sul Palco altezza via Lamone. Attive durante la serata anche le attrazioni del Villaggio di Natale. “Con l’ormai consolidato format del Capodanno diffuso, Bellaria Igea Marina va a ricreare l’idea di piazza e comunità, per vivere assieme un grande momento di festa tra concittadini, i turisti, ospiti e amici delle località limitrofe”, spiega il Sindaco Filippo Giorgetti.