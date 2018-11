Milano: appuntamento con l'Artigiano in Fiera

Sono nove i padiglioni fieristici a disposizione dei visitatori, per esplorare un vero villaggio globale delle arti, delle culture e dei mestieri. La “nove giorni dell’artigianato” è un vero e proprio viaggio a tappe, dall’Italia all’Europa, dall’Africa all’Asia e all’America, alla scoperta di innumerevoli prodotti autentici, originali e di alta qualità. Autentici perché escludono qualsiasi forma di imitazione; originali perché unici; di qualità perché richiamano valori e tradizioni di un territorio, nel rispetto dell’ambiente.



Sono rappresentati tutti i comparti, a cominciare dall’enogastronomia e dall’abbigliamento, passando per la gioielleria, l’oggettistica e la cosmesi naturale, sempre in un’atmosfera di festa e di allegra condivisione.



La gastronomia fa come sempre la parte del leone, con oltre 40 ristoranti e aree di degustazione, nelle quali i visitatori sono invitati a scoprire le tipicità dell’Italia, ma anche del continente europeo e del mondo intero. A grande richiesta ritorna anche Artimondo restaurant, il ristorante dedicato alle migliori ricette del made in Italy in collaborazione con la Federazione italiana cuochi e con la presenza della Nazionale degli chef. E’ stato anche messo a punto un ricco programma di eventi, spettacoli e musica.



Artigiano in Fiera propone anche tre saloni, ciascuno dei quali è ricco di spunti tutti da esplorare.

La tua Casa, grande novità dell’anno, ospita le soluzioni legate alle necessità dell’abitare. Si trovano qui le proposte legate all’arredamento, ma anche a sicurezza, depurazione, cura del verde. Non mancano le proposte legate ai servizi di ristrutturazione e agli impianti più innovativi per rendere confortevole e sicura la casa.

L’Atelier della Moda e del Design si propone di intercettare le nuove tendenze del settore fashion, gioielli, alta bigiotteria e design, con prodotti di grande originalità nella lavorazione, estetica e qualità del materiale utilizzato da giovani artigiani e designer.

Il Salone della creatività, infine, è ormai diventato un appuntamento fisso per gli appassionati hobbisti ed è chiamato a soddisfare gli appassionati delle arti manuali.



Per raggiungere Artigiano in Fiera si possono utilizzare, oltre alla propria auto, anche i treni di Trenor e la Linea Rossa della metropolitana. Tutte le informazioni sono sul sito Internet: www.artigianoinfiera.it.