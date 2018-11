A San Marino il Natale delle Meraviglie

La festa prevede un vero e proprio Percorso delle emozioni: il visitatore, appena raggiunge uno dei punti di accesso nei pressi del Centro Storico viene accolto da simpatici personaggi e guidato verso l’itinerario che collega le emozionanti luminarie: Piazzale Domus Plebis ospita la corona dell’Avvento, cui si aggiungono le luci architetturali che mettono in risalto la facciata della Basilica del Santo. C’è poi il Bosco delle Emozioni, una grande luminaria in proiezione che trasforma Piazza della Libertà in un maestoso bosco innevato nel quale gli alberi di Natale, grazie a un totem interattivo, cambiano magicamente colore a seconda dell’emozione provata dal visitatore. Lo show inaugurale è in calendario per domenica 9 dicembre. Di grande impatto anche la zona di Campo Bruno Reffi, che ospita il Dome delle Emozioni, una grande cupola trasparente di 200 mq pensata per la gioia dei bambini. Qui i piccoli possono giocare insieme a genitori e amici, divertirsi nei laboratori creativi, scrivere la letterina a Babbo Natale nelle Poste del Polo Nord, oppure disegnare, farsi truccare al “truccabimbi” o ancora trasformarsi in pasticceri per un giorno. Nell’area Christmas Selfie incontrano Babbo Natale, mentre l’area show è dedicata all’intrattenimento con artisti di strada. Inoltre il pomeriggio dalle 16.30 alle 19.00 c’è uno spettacolo intitolato “L’Aurora Boreale a San Marino”.

Da non perdereè anche il tradizionale mercatino natalizio, allestito in tutti i giorni della manifestazione con articoli da regalo, dolci e prodotti artigianali, che colorano le baite di Via Eugippo e Campo Bruno Reffi.

Un grande Babbo Natale luminoso, con tano di slitta e le renne, adorna l’Area Ex Pattinaggio, mentre all’interno della Galleria Montale è allestito un lungo percorso poli-sensoriale con scenografie artistiche di grande impatto. Le pareti laterali ospitano raffigurazioni delle più celebri Natività mai realizzate, mentre il soffitto raffigura un vero e proprio cielo stellato. All’esterno della Galleria si trova il Treno delle Emozioni, l’elettromotrice del Treno Bianco Azzurro, recentemente restaurata e resa funzionante, capolavoro dell’ingegneria che dalla fine degli anni Venti alla Seconda Guerra Mondiale collegava San Marino con la città di Rimini. Nella Galleria della Cassa di Risparmio sono esposti invece i presepi artistici allestiti dalle comunità religiose, in un percorso che unisce la Basilica del Santo, la Chiesa di San Francesco e la Chiesa di San Quirino per ammirare i presepi



Sono previste anche attività sportive e musicali, spettacoli teatrali, show itineranti e micro-spettacoli, tra cui la Parata Christal Wings, domenica 9 dicembre, mentre Piazza della Libertà, Campo Bruno Reffi e Cava dei Balestrieri sono le location ideali per scattare foto e selfie. L’Instagram Photo Contest #SanMarinoAccendileEmozioni mette in palio un grande premio per lo scatto più creativo, scelto da una giuria di esperti fotografi sammarinesi. Infine, per spostarsi da una location all’altra c’è il Trenino Polar Express.



“Siamo felici di proporre un programma spettacolare che ci è stato presentato da Nextime Eventi – spiega Augusto Michelotti, Segretario di Stato per il Territorio, l'Ambiente e il Turismo della Repubblica di San Marino. – Suggestivi effetti di luce accenderanno di magia le vie e le porte del centro storico, puntando sulle emozioni dei visitatori, in un percorso multisensoriale unico al mondo, che renderà ancora più affascinante il nostro paese. Quest’anno poi sarà possibile avere un assaggio dell’atmosfera che attenderà i visitatori addirittura dal confine della nostra piccola Repubblica dove si oltrepasserà un portale luminoso”.



Gli appuntamenti sono per i fine settimana 1 e 2 dicembre, 8 e 9 dicembre, 15 e 16 dicembre, dal 22 dicembre al 6 gennaio Dalle 10.30 alle 19.30.

Tutte e informazioni sono sul sito www.visitsanmarino.com.