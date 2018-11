Quello di Strasburgo è famoso in tutto il mondo, a Colmar si organizzano 5 mercatini in tutta la città e Mulhouse orna il proprio con una stoffa di Natale creata per l’occasione ogni anno. Imperdibile la scoperta dei classici concerti delle Noëlies, i cori di Natale, le veglie e i magici spettacoli notturni, insieme a un artigianato veramente autentico.



Mulhouse, Colmar, Kaysersberg - Durante l’Avvento, dal 24 novembre al 23 dicembre, Mulhouse si adorna delle sue più belle luci, si veste degli abiti più belli e si profuma con un delicato odore di pan di zenzero e vin brulé. Concerti, canzoni, racconti, animazioni, visite guidate, mostre e sorprese scandiscono il periodo delle feste e fanno da contorno ad un animato mercatino. A Colmar, dal 23 novembre fino al 29 dicembre, sono ben cinque i mercatini di Natale nel centro storico. L'occasione per scoprire anche il magnifico patrimonio architettonico della città. La città medievale di Kaysersberg, ai piedi delle rovine del suo castello, invita il visitatore a concedersi un'incantevole passeggiata nel cuore di una cornice pittoresca e autentica del XVII secolo.Dal 30 novembre al 2 gennaio.



Strasburgo, dal 23 novembre al 30 dicembre - Dicembre a Strasburgo è innanzitutto un immenso mercato di Natale, che quest’anno giungerà alla 446a edizione. Infatti dal 1570, sotto l’influenza del protestantesimo strasburghese in lotta contro le consuetudini cattoliche legate alla tradizione dei santi, il "Christkindelsmärik" (il "Mercato del Bambino Gesù") sostituisce il mercato di San Nicola. L’atmofsera di Strasburgo in questo periodo è straordinaria. Soprattutto nel tardo pomeriggio, quando le vetrine cominciano a brillare, gli odori di spezie e cannella riportano alla mente ricordi d’infanzia e dalle chiese risuonano i canti di Natale.



I luoghi del Natale di Strasburgo - Il Mercato di Natale propriamente detto si estende su diverse vie e piazze del centro cittadino, in particolare place Broglie e place de la Cathédrale. Diverse centinaia di commercianti propongono ai passanti regali originali e oggetti tradizionali per decorare l’albero e il presepe. Vi si trovano anche varie leccornie: dolciumi, vino caldo, frittelle... per l’intera giornata, tra le 10 e le 20. Non manca nulla: in piazza Kléber spicca un abete gigantesco, numerosi concerti permettono di apprezzare la bellezza della cattedrale e delle chiese della città, le animazioni fanno scoprire le ricche tradizioni alsaziane.



Per maggiori informazioni: www.france.fr