Merano Wine Festival:  3000 vini ed eccellenze gastronomiche da assaggiare

Per non farsi mancare divertimento e piacere, oltre che approfondimento delle conoscenze sul settore, il nostro viaggiatore deve fermarsi al Mercato della Terra con i prodotti dell’Alto Adige a cura di Slow Food venerdì 8 novembre tutto il giorno in Piazza della Rena, prima di raggiungere l’Hotel Terme Merano per la cerimonia di premiazione “Nel segno di Zierock”, dedicata alla figura di uno dei personaggi più discussi e lungimiranti del vino (alle 11 seguita alle 16 dalla masterclass a tema). Alle 17.30 al Pavillon des Fleurs la cerimonia di premiazione dei The WineHunter Awards Platinum ai prodotti top in campo enogastronomico nelle 4 categorie della guida The WineHunter: Wine, Food, Spirits e Beer. Durante la premiazione saranno inoltre conferiti cinque riconoscimenti speciali al Genio, all’Innovazione, alla Conquista, alla Famiglia e al Territorio ad altrettante aziende che si sono distinte. Alle 14 il nostro viaggiatore assisterà alla cerimonia d’apertura con la scenografica sciabolata sul ponte sul Passirio davanti alle Terme; poi la masterclass “Bolla contro Bolla” con Oscar Farinetti, che metterà a confronto vari spumanti metodo classico italiani. Alle 16.30 spazio ai curiosi che vogliono capire come funzioni l’affinamento subacqueo dei vini, con la masterclass “Underwater – vini sott’acqua” curata da Andrea Radic.