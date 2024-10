Menfi: al via Inycon, la storica festa del vino

Si comincia venerdì 4 ottobre alle 8.30 al Centro Civico con le attività per le scuole, poi alle ore 11 si svolge il seminario di presentazione del progetto “La Strada dei Sapori. Il ruolo della Cooperazione per lo sviluppo territoriale delle produzioni di qualità”, in programma a Casa Planeta. Nel pomeriggio si riparte alle 17 con il laboratorio del gusto con lo chef Alessio Vascellaro di Fooddie che propone Il “Macco del mare” abbinato al “Carboj”, Catarratto, Sicilia DOC, di Tenuta Stoccatello. Spazio al vino con le degustazioni guidate (già tutte sold out!) in compagnia del Presidente AIS Sicilia Francesco Baldacchino (Menfi: un terroir, 5 anime) e la critica del vino Monica Coluccia (I vini bianchi: da Menfi verso la Francia). Dalle ore 18 è prevista l’apertura del villaggio gastronomico con le Cantine De Gregorio, Cantine La Vite, Cantine Settesoli, Cellaro, Domina Miccina, Giovinco, Gurra di Mare, Marchesi di Rampingallo, Planeta, Sancarraro, Serra Ferdinandea, Tenute Cinquanta e Tenuta Stoccatello. Alle 20 spettacolo Kami - Compagnia Joculares, in Piazza Vittorio Emanuele III. La giornata si conclude con lo spettacolo “Mi Siddia” del cabarettista Antonio Pandolfo.