Marzo: tante sagre di buon gusto

OLIO CAPITALE – Trieste - L'extravergine d'oliva in tutte le sue sfumature, fragranze e colori è in mostra a Trieste da venerdì 15 a lunedì 18 marzo. Olio Capitale è una vera grande fiera dedicata all'oro giallo, ospitata nella Stazione Marittima del capoluogo friulano. Sono presenti i oltre 200 produttori nazionali Dop e Igp, ed eccellenze internazionali di Croazia, Grecia e Slovenia. In occasione della manifestazione è anche possibile imparare dagli esperti come assaporare e scegliere un buon olio, come abbinare l’olio alle varie vivande, seguire i mini corsi d'assaggio e partecipare alla giuria che premierà gli oli migliori dello scorso anno. oltre 200 produttori nazionali e internazionali di Croazia, Grecia e Slovenia. INFORMAZIONI -www.oliocapitale.it.



BEEF & SNOW - Obereggen (Bolzano) - Tra le splendide vette dolomitiche dell'Alto Adige, in Val d'Ega, tra una discesa e l'altra sugli sci ci si può rifocillare con ottimi piatti di carne di manzo. Da venerdì 15 a domenica 31 marzo sono in programma eventi gastronomici dedicati alle specialità locali e in particolare alla carne di manzo; nei rifugi e nelle baite dei comprensori sciistici di Obereggen e Carezza vengono servite tante specialità altoatesine cucinate con carne proveniente dai pascoli locali. INFORMAZIONI www.obereggen.com/it/beef-snow.



MOSTRA VALDOBBIADENE CARTIZZE DOCG - Santo Stefano di Valdobbiadene (Treviso) - Pranzi, cene, degustazioni guidate e un'esposizione di vini: da sabato 16 a lunedì 25 marzo, nel cuore della zona storica di produzione si svolge, come da tradizione, la mostra Valdobbiadene Cartizze Docg, appuntamento di riferimento dedicato esclusivamente ai vini prodotti nel territorio. L'esposizione è suddivisa in due sale: “Primavera” e ”Spumanti”. La prima ospita i vini dell'ultima annata di vendemmia, la seconda i vini già spumantizzati. Ci sono pranzi e cene a tema, degustazioni guidate da esperti enologi e un piccolo Museo della Terra dedicato al paesaggio, alle persone e agli oggetti "locali" . Non mancano eventi culturali, mostre fotografiche, passeggiate e convegni INFORMAZIONI www.primaveradelprosecco.it.



UN BORGO DI CIOCCOLATO - Borgo San Dalmazzo (Cuneo) - Un dolcissimo evento anima, sabato 16 e domenica 17 marzo, il centro di Borgo San Dalmazzo. “Un borgo di cioccolato” è la manifestazione golosa a ingresso libero con una grande esposizione di prodotti affiancata da laboratori di lavorazione, degustazioni, e informazioni sull'Eccellenza Artigiana rappresentata dagli operatori. Ad allietare l’atmosfera ci sono concerti e spettacoli presso Palazzo Bertello. Domenica la festa contagia tutta la cittadina con il mercato, i negozi aperti e animazioni nel centro storico. INFORMAZIONI http://fierafredda.it.



PRIMAVERA DEI VINI - Rovescala (Pavia) - Pinot nero, Bonard, Cabernet Sauvignon e Malvasia secca: per scoprirli e lasciarsi inebriare ci sono ben cinque domeniche, fino al 31 marzo, alla scoperta di sfumature e bouquet aromatici dei vini dell'Oltrepò Pavese. Ogni domenica, dalle 10.00 alle 18.00, gli stand gastronomici propongono tante specialità locali e prodotti tipici, che accompagnano la degustazione guidata di oltre 100 etichette. Non mancano il mercatino dell’artigianato e della gastronomia, i giochi per i più piccoli, convegni e tavole rotonde sull'enoturismo, il vino nella storia e l'acquisto consapevole. INFORMAZIONI sulla pagina Facebook dedicata.



SALONE AGROALIMENTARE - Finalborgo (Savona . Il pittoresco scenario del borgo medievale è la perfetta cornice per un evento gastronomico in cui storia e buoni sapori formano il mix perfetto: da venerdì 15 a domenica 17 marzo, gli eccellenti prodotti della Riviera Ligure di Ponente sono in mostra nei chiostri quattrocenteschi del complesso monumentale di Santa Caterina, e soprattutto nelle piazze del centro storico di Finalborgo. L'area espositiva è suddivisa in zone tematiche in base ai prodotti. Sono presenti alcuni espositori provenienti da Piemonte, Val d'Aosta, Provenza-Costa Azzurra. La partecipazione è gratuita, per le degustazioni guidate, i laboratori e i corsi è possibile iscriversi e prenotarsi. INFORMAZIONI www.saloneagroalimentareligure.org.



SAGRA DEL TARTUFO MARZUOLO - Certaldo (Firenze) - Tre fine settimana per palati raffinati tra le colline toscane della bassa Valdelsa, da venerdì 15 a domenica 31 marzo: il borgo medioevale di Certaldo, in provincia di Firenze ospita una bella sagra dedicata al prezioso tartufo locale, occasione perfetta per conoscerlo e gustarlo insieme alle deliziose specialità della cucina toscana. Tra i piatti che si possono assaporare ci sono, ad esempio, i crostini di polenta al tartufo, tagliolini o ravioli al tartufo, tagliata e tartufai carpaccio e molto altro. In occasione della sagra viene anche premiato il tartufaio più anziano INFORMAZIONI sulla pagina Facebook dedicata.



ANTICA FIERA DI SAN GREGORIO - Morciano di Romagna – Rimini - In questa bella sagra dedicata al patrono della città, si celebrano tanti prodotti della terra buoni e genuini e la tradizione contadina fatta di lavoro nei campi e di allevamento degli animali. Si festeggia fino a domenica 17 marzo nella più autentica atmosfera della vita di campagna. L’antica Fiera comprende infatti la mostra-mercato di cavalli, bovini, ovini e animali da cortile e prodotti della pastorizia, ma anche numerose iniziative di intrattenimento, tra cui spettacoli, mostre, la campionaria dei prodotti dell'artigianato, dell'industria e dell'agricoltura. Ci sono tante bancarelle, il luna park e tanti piaceri per il palato con i prodotti tipici della Valconca. INFORMAZIONI www.comune.morcianodiromagna.rn.it.



FESTA DI SAN GIUSEPPE E CENE DI SAN GIUSEPPE - Salemi (Trapani) – San Giuseppe è protagonista di lunghi festeggiamenti che iniziano domenica 17 e si protraggono fino a domenica 24 marzo. In occasione della festa, Salemi manifesta la devozione verso il Santo con l’allestimento di caratteristici altari, chiamati Cene di San Giuseppe, addobbati con pani modellati ad arte dalle donne del paese secondo figurazioni simboliche, con particolare riferimento a Gesù, Giuseppe e Maria. Evento di rilevanza è il pranzo offerto a tre poveri, simboleggianti la Sacra Famiglia, presso un altare allestito all'interno di una struttura che riproduce una piccola chiesa, addobbata con pani. Ci sono il mercatino di Primavera, la visita libera a Cene ed Altari, i buoni sapori con le 101 pietanze di San Giuseppe e la musica della Banda Musicale V. Bellini/Città di Salemi nel centro storico. www.prolocosalemi.net.