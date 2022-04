Marche: a Corinaldo la Festa dei Folli

Il culmine è, come da tradizione, la Crazy Run, la pazza corsa intorno alle mura del borgo accompagnata dal lancio di polveri atossiche colorate. L’appuntamento è nel pittoresco borgo di Corinaldo, a pochi chilometri da Ancona, da sabato 23 a lunedì 25 aprile per tre giorni di divertimento sfrenato: torna dopo due anni di stop forzato la Festa dei Folli, l'evento di primavera più pazzo che ci sia, quest’anno intitolato “L’Allegria”. Sono in programma spettacoli, mostre, mercatini, concerti e una serie di iniziative culturali dedicate a tutta la famiglia. Il culmine è, come da tradizione, la Crazy Run, la pazza corsa intorno alle mura del borgo accompagnata dal lancio di farine colorate. L’ingresso è libero.

La Festa è un’ottima occasione per scoprire

uno dei borghi più belli d’‘Italia

un pizzico di sana follia.

proposte culturali, artistiche e di spettacolo.

mercato di prodotti e artigianato locale “Sapori di Primavera”,

animazioni

e Bandiera Arancione del Touring Club Italia, e pe vivere un momento di normalità e di pace all’insegna del buon umore e dell’allegria, anche conIn programma un ricco palinsesto di attività per grandi e piccoli, conNelle tre giornate della festa Via del Corso ospita ilaperto dalle 10 del mattino alle 20, mentre nel pomeriggio si tengonoper famiglie e bambini con artisti di strada e spettacoli itineranti con sbandieratori e musici del Gruppo Storico “Combusta Revixi”. La sera, a partire dalle ore 19 è aperto lo stand gastronomico e, dalle ore 21, ci sono musica e animazioni.





Nel pomeriggio di sabato

è possibile partecipare all’escursione: “Per Terra: Passi Curiosi alla ricerca delle Erbe Spontanee”, una passeggiata per conoscere quelle che spesso definiamo erroneamente con il termine "erbacce", ma che nella realtà per moltissimo tempo hanno rappresentato una fonte importante di approvvigionamento alimentare e terapeutico.Nel pomeriggio si svolge invece il Torneo degli arcieri.

Domenica

è in programma la camminata “La Via dei Pozzi”: Passi Curiosi lungo un percorso ad anello nei campi a ridosso delle mura castellane alla scoperta dei pozzi tra storia, aneddoti per conoscere il loro importante ruolo nel tempo. Nel pomeriggio dalle ore 15.00 nel Torrione di Porta del Mercato si svolge il laboratorio didattico per le famiglie “Una chiacchierata con l’Apicoltore”, alla scoperta delle api, piccoli e preziosi insetti. Nel pomeriggio alle ore 17.00 escursione “La Via del Pellegrino a sei zampe”, escursione per cani e padroni nella campagna corinaldese con aperitivo all'Az. Agricola Spallacci con la presenza di educatore cinofilo e guida ambientale. Le camminate, le escursioni e il laboratorio di apicoltura sono a cura di APS Per Terra e prenotabili tramite la App dedicata.

Lunedì 25 aprile

“Crazy Run”

la festa raggiunge il suo culmine con la coloratissima(ci si iscrive sul sito della manifestazione), una corsa non competitiva di circa 5 chilometri lungo la cinta muraria rinascimentale del borgo, accompagnata dal lancio di polveri colorate naturali, atossiche e biodegradabili al 100%.per una vera esplosione di allegria e colori.

L’ingresso alla festa è libero. Tutte le informazioni per partecipare e per iscriversi alle diverse iniziative sono online sul sito www.festadeifolli.it.