Buoni sapori: le sagre golose per il fine settimana

Abbiamo scelto le più gustose, per una gita fuori porta all’insegna dei buoni sapori di stagione, tutte da godere in compagnia della famiglia e degli amici. Ecco dunque le sagre di gusto in programma da venerdì 22 a lunedì 25 aprile.

BOLZANO TEMPO LIBERO, Bolzano

– Un evento tutto dedicato, come dice il suo stesso titolo, al tempo libero e allo svago open air. Da venerdì 22 a lunedì 25 aprile, presso i padiglioni della Fiera di Bolzano, confluiscono gli espositori nei settori Holiday, con le proposte di molte destinazioni turistiche, Camping & Caravan, Sport & Outdoor, Fitness & Wellness, Lifestyle. Ci sono anche le aree dedicate a Garden & Home per gli amanti di fiori e giardini, e numerose specialità enogastronomiche. Non mancano i Food Truck, con delizie culinarie internazionali e il sottofondo musicale offerto da cantautori e band locali. L’area street food è aperta fino alle ore 23.00 (oltre l’orario di chiusura della manifestazione) e, in serata, è a ingresso gratuito. In questa edizione è presente anche una nuova area dedicata al Vintagecon la possibilità di provare e acquistare i vestiti più cool degli anni passati. Informazioni, orari e prezzi dei biglietti sul sito www.fierabolzano.it/tempolibero

WEEKEND STRABIOLOGICO - Stra (Venezia) -

Da sabato 23 a lunedì 25 aprile si svolge questa bella rassegna dedicata alla natura, al mangiar bene e alla salute. La cornice è offerta da Villa Loredan, nella quale sono raccolti prodotti biologici, tipici e tradizionali, salutistici e di artigianato naturale, che quest’anno ha come tema “Le spezie della Serenissima”. A questo argomento sono dedicati incontri e conferenze, lezioni di cucina e degustazioni guidate. Domenica 24 aprile è in programma un momento di intrattenimento dedicato ai bambini in compagnia dei folletti dell’associazione “La Tana dei tarli” con tanti giochi tradizionali in legno. Lunedì 25 aprile invece c’è il “Battesimo della Sella” nel parco, e la distribuzione gratuita di “risi e bisi”, piatto tradizionale veneziano. Sono in programma anche l’escursione guidata “D’ogni erba un piatto”, alla scoperta di erbe spontanee, e il “Corso per Cercatori d’Erbe“. Non manca lo “Spazio Benessere” in cui conoscere e provare alcune discipline olistiche, mentre le buone forchette possono rifocillarsi in uno dei tanti spazi gastronomici con prodotti biologici e vegetariani, e con piatti tradizionali veneti. Informazioni: www.comune.stra.ve.it

SAGRA DEL GORGONZOLA - Cavalmaggiore (Cuneo)

– Appuntamento con i sapori intensi del buon formaggio a Cavalmaggiore, cittadina sulle colline cuneesi, dove il gorgonzola rappresenta un’eccellenza locale. La sagra prende il via con due cene che fanno da preludio alla manifestazione, in programma venerdì 22 e sabato 23 aprile in Piazza V. Emanuele II Ala Comunale e PalaBiraghi, seguite da live show musicali. La sagra prende il via ufficialmente domenica 24 aprile con un percorso eno-gastronomico/artigianale articolato lungo via Roma e per le vie del centro storico. Ci sono stand di degustazione del Gorgonzola locale DOP, mentre Piazza Vittorio Emanuele II ospita l’area Street Food con coloratissimi truck. Nelle due giornate di fiera (domenica 24 e lunedì 25 aprile) si può partecipare a golosi aperitivi, al pranzo del Gorgonzola DOP e assistere a spettacoli e momenti di intrattenimento. INFO: www.gorgonzolacavallermaggiore.it

SAGRA DELLE RANE - San Ponso Canavese (Torino)-

Appuntamento con i buoni sapori della tradizione da venerdì 22 a lunedì 25 aprile con una sagra di gran gusto e tanti stand gastronomici in cui assaggiare ottimi piatti a base di rana, protagonista della festa. Non mancano momenti di intrattenimento con musica, giochi, raduni di moto storiche e trattori d’epoca, e momenti di divertimento per tutti, bambini compresi. Nei giorni clou della sagra, cioè domenica 24 e lunedì 25 aprile ci sono anche il percorso dedicato alle birre artigianali e intitolato “Santo Bevitore”, la possibilità per i piccoli di provare a cavalcare un pony e le esercitazioni e giochi di squadra con il corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Informazioni: www.sagradelleranesanponsocanavese.it

MESSER TULIPANO - Castello di Pralormo (Torino)

- Chi ma i fiori non deve perdere le straordinarie fioriture dei giardini del Castello di Pralormo, che fanno bella mostra di sé fino al prossimo 1° maggio. Messer Tulipano, giunto alla sua edizione numero 22, trasforma i giardini del maniero in un tripudio di colori grazie alle corolle di 100.000 tra tulipani e narcisi. L’evento botanico ospita, come da tradizione, un nuovo piantamento, rinnovato nelle varietà e nell’aspetto: ci sono aiuole di diversa forma, progettate con particolare attenzione per conservare l’impianto storico e prospettico del parco, pur trasformando il parco all’inglese in un vero giardino incantato. Sono allestite per l’occasione alcune mostre a tema, quest’anno dedicate a “Le farfalle”. Un’ampia zona è riservata al giardinaggio e alle eccellenze enogastronomiche del territorio, con possibilità di fare shopping e gustose degustazioni. Il parco offre zone pic-nic, mentre nei negozi del paese c’è la possibilità di acquistare e degustare i prodotti delle cascine locali. Per orari e prezzo dei biglietti: www.castellodipralormo.com.

AZZURRO COME IL PESCE - Cesenatico -

Il lungo ponte del 25 aprile, con inizio venerdì 22, è il momento perfetto per godersi l’ottimo pesce dell’Adriatico nella sagra che si svolge nella splendida cornice del porto canale della cittadina romagnola, progettato dal genio di Leonardo Da Vinci. Punti ristoro con i piatti della tradizione marinara e stand gastronomici, gustosi manicaretti preparati esclusivamente con il pesce fresco locale, come sardine, acciughe, alici, paganelli e sgombri: le buone forchette si danno appuntamento presso la grande tensostruttura allestita nella zona del mercato ittico dove si trovano gli stand gastronomici delle associazioni di pescatori e dei volontari. I piatti della gastronomia locale possono essere accompagnati da eccellenze DOP e DOCG come l’olio extravergine di oliva di Brisighella e il formaggio di fossa di Sogliano. Per scoprire le antiche tradizioni marinare del territorio sono in programma eventi e iniziative lungo tutto il porto canale. Informazioni: www.cesenatico.it.

ENOLIA, Seravezza (Lucca)

– Appuntamento da sabato 23 a lunedì 25 aprile con tante specialità della gastronomia toscana, tra cui i "servanti", salumi conservati sotto cera, da gustare insieme all’ottimo olio locale in un evento che promuove l'olio di qualità e i prodotti del territorio. Enolia, la manifestazione giunta alla 21a edizione, invita il pubblico appassionato di gastronomia e olivicoltura nelle sale del Palazzo Mediceo, dove si possono degustare, anche a confronto tra loro, gli oli provenienti da diverse zone d’Italia. Ci sono anche dei mini corsi per imparare a conoscere l’olio d’oliva in tutti i suoi multiformi aspetti. C’è poi una sezione riservata ai prodotti tipici italiani, con produzioni artigianali, stand di aziende vitivinicole e cooking show. Informazioni: www.enolia.it.

FESTA DELLA PRIMAVERA - Sagra Della Pizzafritta, Arsoli (Roma) -

Appuntamento lunedì 25 aprile dalle ore 10.00 alle ore 18.00 in Piazza Valeria per la Festa della Primavera e la Sagra della Pizzafritta. Il borgo, chiamato anche “piccola Parigi”, offre questa ghiotta occasione per conoscere il patrimonio culturale, le tradizioni, lo spiccato senso dell’ospitalità, gli eventi e le eccellenze gastronomiche locali. Una bella opportunità per scoprire un borgo splendido e trascorrere una giornata immersi in una atmosfera di profumi, colori, musica e sapori di altri tempi. L’evento mira alla valorizzazione della gastronomia locale ed in particolare di “pizze, pizzigli e pizzafritte” in tutte le loro varietà. Ci sono anche intrattenimenti di musica popolare e folkloristica, rievocazioni di mestieri e lavorazioni contadine del periodo primaverile. Informazioni: www.facebook.com/proloco.diarsoli.

SAGRA DEL CARCIOFO, Sezze (Latina) –

Appuntamento domenica 24 aprile a partire dalle ore 10 in questo borgo in provincia di Latina per l’edizione numero 51 della Sagra del Carciofo. Dopo lo stop forzato legato alla pandemia, le viuzze e i vicoli del borgo tornano ad ospitare il meglio della produzione agro-alimentare ed ortofrutticola, l'artigianato, l'arte e la cultura locali e del comprensorio pontino-lepino. Gli stand gastronomici e i ristoranti del borgo ne propongono a gogò, da gustare in mille modi diversi: alla giudìa, alla brace, al forno. Associazioni culturali, commercianti, volontari e i gruppi folcloristici animano le piazze e le vie della città. Informazioni: www.facebook.com/sagradelcarciofodisezze

SAGRA DEL MAIALE, Senerchia (AV) -

Da venerdì 22 a domenica 24 aprile si celebra il maiale e la sua carne prelibata nella edizione numero 29 di una sagra nata nel 1989 come iniziativa spontanea e come occasione per ritrovarsi in piazza e festeggiare un classico rito di molte famiglie del paese, l’uccisione del maiale e la sua macellazione, culminando in una allegra cena propiziatoria. L’appuntamento si ripropone presso Campo Sportivo - Senerchia (AV) (dalle ore 19.00 alle ore 23.00), come appuntamento simbolo di tradizione, raccoglimento e unione. INFO: www.facebook.com

LA FESTA DI LI SCHIETTI", Terrasini (Palermo) –

Secondo appuntamento in compagnia di una festa di antica origine: sabato 23 e domenica 24 aprile in piazza Duomo a Terrasini, in provincia di Palermo, torna a vivere una tradizione secondo cui un comitato di scapoli è impegnato nell’alzare un melangolo, ossia un arancio amaro, del peso di circa 50 Kg. La Festa iniziata con il rituale taglio dell'albero e con una manciata (ovvero una degustazione) in aperta campagna di prodotti tipici locali come formaggio, olive, vino, pesce, in particolare sarde, carne di montone, arance e molto altro) vuole che l’albero prescelto, addobbato con nastri colorati e ciancianeddi (campanellini), sia posto su un Carretto Siciliano che lo conduce in giro per le vie del paese accompagnato da gruppi folkloristici e dalla banda musicale. La domenica mattina, subito dopo la Santa Messa, l'albero viene benedetto dall'arciprete della Chiesa Madre e poi portato per le vie del paese, con gli “schietti” che si posizionano sotto il balcone della loro zita (fidanzata) e offrono a tutti i presenti una dimostrazione della loro forza sollevando l’albero con una sola mano. Nel pomeriggio gli “schietti” si cimentano in una gara di resistenza in Piazza Duomo, La festa si conclude con uno spettacolo e i giochi pirotecnici. Informazioni: www.prolocoterrasini.it.